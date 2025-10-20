Socialsekreterare till Försörjningsstöd!
2025-10-20
Vill du ha en spännande tjänst med fokus på rättssäker handläggning och professionellt bemötande? En tjänst där du kan vara en del i att hjälpa människor till att uppnå en egen försörjning? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vuxenenheten består av 15 medarbetare som arbetar med stöd och myndighetsutövning inom områden som försörjningsstöd, beroende, våld i nära relation, boende och ekonomisk rådgivning. På enheten finns även enhetschef och en gruppledare som ger stöd i det dagliga arbetet.
I arbetet på Försörjningsstöd arbetar du med att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Ditt primära uppdrag kommer att vara att tillsammans med den enskilde arbeta mot att nå en egen försörjning. Det innebär nära kontakt och träffar med den enskilde i syfte att hitta lösningar som stärker dennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Som handläggare kommer du även att samverka med andra aktörer såsom kommunens arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen, sjukvården och andra samverkanspartners. I uppdraget ingår även att bedriva omvärldsbevakning och vid behov medverka i verksamhetens utvecklingsarbete.
Vi vill att du ska trivas, utvecklas och lyckas med ditt uppdrag. Vi satsar därför på kompetensutveckling och ett nära stöd från kollegor, gruppledare och chef för att skapa förutsättningar för att lyckas i arbetet med att uppnå våra mål. Vi erbjuder även goda möjligheter till friskvård i syfte att få en hälsosam arbetsplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga samt rättssäker handläggning och dokumentation, vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi tror att du som skulle trivas med tjänsten som handläggare på Försörjningsstöd hos oss är en person som ser möjligheter och tror på människors förmåga till förändring. Vi tror att du är en person som har förmåga att skapa allians och arbeta strukturerat och målinriktat i arbetet med den enskilde. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.
