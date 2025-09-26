Socialsekreterare till Försörjningsstöd
Sollefteå kommun, IFO / Socialsekreterarjobb / Sollefteå Visa alla socialsekreterarjobb i Sollefteå
2025-09-26
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, IFO i Sollefteå
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Arbetsplatsen är centralt belägen och det finns ett stort urval av lunchrestauranger, närhet till en stor park och inte minst till vår vackra älv som rinner precis intill kommunhuset. Utefter den passar en friskvårdspromenad för njutning och återhämtning fint alla årstider på året.
Hos oss blir du en viktig person redan från start! Genom god stämning och stöd i arbetet hoppas vi att du ska trivas och se en framtid på vår arbetsplats.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare till försörjningsstöd, då en medarbetare valt att prova på annat arbete inom IFO. I enheten ingår även vuxenhandläggare (skadligt bruk och beroende) samt handläggare myndighetsutövning LSS och Socialpsykiatri.
Som socialsekreterare hos oss kommer du att utreda behov, fatta beslut samt följa upp beviljade insatser för den enskilde medborgaren.
Det dagliga arbetet innefattar utredning och uppföljningar av beslut samt dokumentation i systemet LifeCare. Samverkan både internt och externt. I dina arbetsuppgifter ingår även deltagande i nätverksmöten, ansvara för egen telefontid och mottagningstelefon för försörjningsstöd.
Vi erbjuder dig stödstruktur i form av introduktionsprogram, mentorskap, kollegial handledning och extern handledning. Utöver det erbjuder vi stöd i vardagen av en ärendehandledare som har handledning inom området, både i grupp och enskilt vid behov. Vi erbjuder grundläggande och riktade utbildningsinsatser samt friskvårdtimme alternativt friskvårdsbidrag.
Beredskap kan bli aktuellt efter ett års tjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det bedöms som meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete inom socialtjänsten.
Du är självständig, har god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och har förmåga att skapa förtroendefulla möten. Som person är du van att ta eget ansvar över din arbetsdag, planera och slutföra dina arbetsuppgifter.
Vi har dessutom utvecklat ett särskilt förmånligt rekryteringspaket riktat mot socialsekreterare. Som nyanställd hos oss kan du få upp till 100 000 kr i rekryteringsförmån.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, IFO Kontakt
Enhetschef Vuxen/LSS
Monica Kuronen 073 - 275 33 01 Jobbnummer
9529180