Socialsekreterare till försörjningsstöd
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Socialsekreterarjobb / Kungälv Visa alla socialsekreterarjobb i Kungälv
2025-09-03
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Bildning och Lärande i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-09-03Beskrivning
Vill du göra verklig skillnad - varje dag?
Bli en del av vårt engagerade team som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd!
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en meningsfull vardag där du varje dag gör skillnad för människor som befinner sig i en utsatt livssituation.
Som socialsekreterare blir du en viktig kontaktperson från första mötet till att individen står på egna ben. Ditt arbete handlar om att vägleda, stötta och skapa förutsättningar för långsiktig egen försörjning.Dina arbetsuppgifter
Vad innebär rollen?
Du ansvarar för hela processen - från nybesök till vidare hänvisning och uppföljning. Genom professionellt bemötande, tydlig information och rätt insatser hjälper du människor att hitta vägen framåt. Arbetet sker utifrån socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer, med fokus på både individens behov och samhällets utveckling.
Ett samarbete som gör skillnad
Vi arbetar tätt tillsammans - både inom vårt eget team och med externa aktörer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Hos oss är samverkan nyckeln till framgång. Vi tror på att jobba tillsammans, stötta varandra och att dela kunskap och erfarenheter för att nå gemensamma mål.
Vad erbjuder vi dig?
- Ett meningsfullt och utvecklande arbete
- En arbetsplats med stark teamkänsla och kollegialt stöd
- Engagerade kollegor som är prestigelösa och hjälpsamma
- En verksamhet i ständig utveckling - där du är med och påverkarKvalifikationer
Vi söker dig med:
- Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av arbete med Våld i nära relation.
- Erfarenhet av MI.
- Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd eller annan myndighetsutövning.
- Erfarenhet av motivationsarbete och att stötta människor till hållbar förändring.Dina personliga egenskaper
- Självständighet.
- Stabil.
- Samarbetsförmåga.
- Relationsskapande.
- Helhetssyn.
- Strukturerad.
Vi söker dig som:
- Är trygg i din yrkesroll och har ett respektfullt förhållningssätt.
- Trivs med både självständigt arbete och samarbete.
- Vill vara med och skapa en god arbetsmiljö och bidra till trivsel.
- Har ett genuint engagemang för människor och socialt arbete.
Låter det här som en roll för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Här får du chansen att göra skillnad - på riktigt.Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/437". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Emma Trygg 0303-239533 Jobbnummer
9490793