Socialsekreterare till Försörjningsstöd - Tillsvidare
2026-03-03
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du arbetserfarenhet från område ekonomiskt bistånd? Vill du ha ett varierande och utvecklande arbete där en dag aldrig är den andra lik? Välkommen att söka tjänsten som socialsekreterare inom försörjningsstöd.
På grund av Regeringens nya regler gällande obligatoriskt aktivitetskrav för personer som får försörjningsstöd, behöver vi utöka våra team med ett antal tjänster. Vi söker därför engagerade och kunniga socialsekreterare med erfarenhet från område ekonomiskt bistånd till både tillsvidare- samt vikariatstjänster.
Ditt nya jobb
Hos oss jobbar vi med att utreda rätten till bistånd. Vi jobbar mycket med vägen till egen försörjning och erbjuder utbildning i MIX som är vår utredningsmall. Som socialsekreterare hos oss erbjuder vi dig 7 timmars arbetsdag, flextid och en grundlig introduktion i arbetet. Vi arbetar med jourschema där vi stöttar varandra om någon är sjuk eller frånvarande. I Jönköpings kommun har vi även börjat med e-tjänst där våra kommuninvånare som är i behov av ekonomiskt bistånd kan ansöka digitalt.
Som socialsekreterare hos oss har du dessutom en rad olika stödfunktioner som ger dig trygghet i din arbetsroll. Stödresurser som finns att tillgå är bland annat en kommunjurist med socialförvaltningen som sitt arbetsområde. I arbetsteamet finns en förste socialsekreterare som ger handledning och finns som stöd när du fattar beslut i ärenden. Vi har väl utarbetade rutiner och processer och många kollegor att samarbeta med. Dessutom finns stöttning av din närmaste chef.
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen och det är önskvärt om du som söker har erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd eller har erfarenhet av annat myndighetsutövande uppdrag. Du är väl insatt i socialtjänstlagen och har MI utbildning.
Som person har du en god samarbetsförmåga, är flexibel och nyfiken. Du är van vid att arbeta i högt tempo och är intresserad av och har förmåga att motivera och stödja människor i processer som leder till självförsörjning. Du kan vidare prioritera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och är mål- och resultatorienterad. Körkort B är krav för tjänsten.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både gällande tal-, läs- och skrift.
Vi lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Länk till förmånslistan: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Hos oss inom område Försörjningsstöd i Jönköpings kommun lägger vi stor vikt vid att tillsammans arbeta framåt mot och utveckla framtidens socialtjänst. Vi hjälps åt, lär av varandra och stimuleras av att dagligen vara med och utveckla och ta ansvar för verksamheten. Vi växer och behöver nu fylla på med nya medarbetare som vill vara med i detta arbete! Vi finns i nyrenoverade lokaler på Slottsgatan 5, Jönköping.
Bra att veta
I denna rekrytering tillsätts både tillsvidaretjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse samt tidsbegränsade vikariat, heltid, med start och avslut enligt överenskommelse. I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV, bifogat examensbevis från socionomutbildningen samt tidigare tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Vi använder oss av löpande urval.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se informationsrutan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
