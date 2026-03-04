Socialsekreterare till försörjningsenheten
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Luleå Visa alla socialsekreterarjobb i Luleå
2026-03-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
Hej!Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.Försörjningsenheten inom individ- och familjeomsorgen i Luleå kommun är inne i en förändringsresa. Vi söker nu socialsekreterare som vill vara med och utveckla vårt arbete tillsammans med oss. Här arbetar vi med mer än att handlägga ekonomiskt bistånd - vi möter människor i olika livssituationer och stöttar dem mot ökad självständighet och självförsörjning.Vi erbjuder en arbetsplats där du får en gedigen introduktion, mentorskap och handledning. Du får möjlighet till kompetensutveckling och regelbundna reflektionsstunder. Arbetstiden är förlagd till vardagar dagtid med möjlighet till flextid. Tillträde sker enligt överenskommelse.Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning.
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med att utreda, bedöma och följa upp rätten till försörjningsstöd. Du har mycket kontakt med personer som söker stöd och arbetar aktivt för att hitta vägar framåt ofta i samverkan med andra aktörer.Du kommer bland annat att:* Ta emot ansökningar om ekonomiskt bistånd och göra bedömningar enligt Socialtjänstlagen (SoL)* Samla in och granska dokumentation kring individens ekonomiska situation* Fatta beslut om bistånd och dokumentera ärenden enligt gällande lagstiftning* Genomföra samtal kring livssituation, hinder och möjligheter* Skapa individuella planer tillsammans med klienten* Motivera till arbete, praktik eller utbildning* Samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvård och andra aktörer* Delta i möten och uppföljningar kring klientens utvecklingDu möter personer med olika bakgrund och behov till exempel arbetslösa, ensamstående föräldrar, unga vuxna utan nätverk, personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik, och nyanlända.
Den vi söker
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för socialt arbete och som vill göra verklig skillnad för människor i utsatta livssituationer. Vidare ska du som söker ha:
• Socionomexamen* B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt utredningsarbete inom ekonomiskt bistånd samt erfarenhet av eller intresse för arbete med personer med skadligt bruk, beroende och samsjuklighet.Som person har du lätt för att samarbeta med andra och har en prestigelös inställning där individens bästa alltid står i centrum. Du har ett analytiskt sätt att tänka - du kan bryta ner komplexa situationer i mindre delar för att förstå helheten, väga olika alternativ och dra välgrundade slutsatser. Samtidigt är du kreativ och lösningsfokuserad. Du anpassar ditt bemötande efter individens behov och bidrar med nya idéer och arbetssätt som utvecklar både dig själv och verksamheten.Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Camilla Piekkola 0920-45 3000 Jobbnummer
9777757