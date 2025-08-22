Socialsekreterare till försörjningsenheten!
2025-08-22
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av tjänsten som socialsekreterare hos oss! Försörjningsenheten står inför nya spännande utmaningar och för att lyckas med vårt uppdrag så behöver vi förstärkning i form av en ny medarbetare. Här blir du en del av ett team kompetenta kollegor som tillsammans arbetar för att utveckla nya arbetssätt och metoder.
Vi erbjuder dig som anställd ett omväxlande och meningsfullt arbete där du spelar roll och gör skillnad varje dag.
Som socialsekreterare inom Försörjningsenhetens mottagning arbetar du i första steget av processen mot egen försörjning. Här möter vi de individer som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången eller som har nya ärenden.
Arbetet innebär att ta emot och utreda ansökningar om ekonomiskt bistånd, bedöma rätten till stöd och fatta beslut. Mottagningsarbetet innebär många kontakter med medborgare både planerade möten, oplanerade besök och hantering av mer akuta ärenden. Rollen kräver att du snabbt kan skapa struktur, göra bedömningar och ge ett gott bemötande i varje situation.
För att lyckas i uppdraget samverkar vi både internt och externt med andra delar av socialtjänsten, andra myndigheter, hälso- och sjukvården samt frivilliga organisationer.
Vi befinner oss i en förändringsresa där en uppdaterad socialtjänstlag, medborgarnas behov och omvärldshändelser påverkar vårt arbetssätt. Det innebär att mottagningsarbetet utvecklas och förändras här behöver vi vara lösningsorienterade, flexibla och se möjligheter även när förutsättningarna skiftar. Hos oss bidrar du både till att hitta lösningar för den enskilde och till utvecklingen av verksamheten som helhet.
När du börjar hos oss får du en god introduktion och stöd för att växa in i din roll. Vi erbjuder mentorskap, regelbunden metodhandledning, ärendegenomgångar och tillfällen för reflektion. Din kompetensutveckling står i fokus och vi ger dig det stöd och den inspiration som behövs för din professionella tillväxt.
Arbetstiderna är förlagda till vardagar dagtid, med möjlighet till flextid. Tillträde sker enligt överenskommelse och provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
För att du ska vara aktuell för tjänsten krävs att du har ett genuint engagemang för att stödja människor i svåra situationer.
Vidare har du:
• Socionomexamen
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av socialt utredningsarbete inom ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd
• Erfarenhet av mottagningsarbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av att arbeta i Pulsen Combine eller andra verksamhetssystem för handläggning och dokumentation
Som person är du lösningsorienterad du ser vägar framåt, hittar förbättringar och bidrar till att både du själv och andra kan utvecklas i förändring. Du samarbetar gärna med andra oavsett om det gäller kollegor, medborgare eller externa aktörer och gör det med ett prestigelöst fokus på att nå gemensamma mål och skapa ett gott bemötande. Samtidigt är du strukturerad och organiserad i ditt arbetssätt, med förmågan att planera, prioritera och genomföra uppgifter på ett självständigt och noggrant sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser i denna rekrytering.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
