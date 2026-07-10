Socialsekreterare till försörjning och stöd
Kungsörs kommun, Försörjning och stöd / Socialsekreterarjobb / Kungsör Visa alla socialsekreterarjobb i Kungsör
2026-07-10
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Som socialsekreterare hos oss får du vara drivkraften som hjälper människor att stärkas, växa och hitta nya vägar framåt!
Individ- och familjeomsorgen är ett av tre områden inom socialförvaltningen. Här arbetar vi aktivt för ett nära och välfungerande samarbete – både inom den egna verksamheten och tillsammans med våra olika samverkanspartners. Området är uppdelad på två enheter som ansvarar för myndighetsutövning och stödjande insatser. Den ena med inriktning mot barn, ungdomar, vuxna samt deras familjer och den andra riktas mot personer som har försörjningsstöd.
Enheten försörjning och stöd består av både myndighetsutövning och utförarverksamhet. Vi utreder och prövar rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen samt bedriver och samordnar kommunens arbetsmarknadsarbete utifrån interna och externa uppdrag. Målet är att genom motivationsarbete och stödjande insatser vägleda människor till egen försörjning och ett självständigt liv. Vi har ett gott samarbete, nära stöd från ledning och erbjuder extern handledning utöver övriga förmåner som bland annat flextidsavtal, friskvårdsbidrag och fri entré till Kungsörs badhus.
Välkommen till ett härligt gäng som främjar lärande och kompetensutveckling!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare kommer du arbeta med individers hela situation, allt från ekonomi till motivation och förändringsarbete. Du utreder rätten till ekonomiskt bistånd genom att träffa klienter, upprätta handlingsplaner och följa upp insatser. Du bemöter varje individ med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Arbetet är rörligt och omväxlande och består av såväl enskilda samtal som arbete med grupper och ibland besök på platser som är relevanta för arbetet med varje klient, tex besök på praktikplats. En viktig del i arbetet är samarbete och samverkan med andra parter, både inom socialförvaltningen, övriga kommunala verksamheter och med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
För att effektivt kunna arbeta med individers hela situation med ett tydligt fokus på förändring som leder till hållbara försörjningslösningar har vi valt att organisera vårt uppdrag så att vi arbetar i par om två socialsekreterare. Ambitionen är att vi ska ha hög tillgänglighet för våra klienter, ha mycket tid till motivation- och förändringsarbete samt att på bästa sätt ta tillvara varje medarbetares kompetenser.Kvalifikationer
För den här tjänsten söker vi dig som har en beteendevetenskaplig examen, är socionom eller har annan för uppdraget relevant utbildning. Du har erfarenhet av arbete inom området ekonomiskt bistånd och gärna kunskap och erfarenhet av kommunalt arbetsmarknadsarbete. Har du kunskap inom samtalsmetodik är det också en fördel. I rollen behöver du ha B-körkort och god datavana utöver förmåga att kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Som person är du engagerad och trivs att arbeta i team samtidigt som du självständigt driver arbetet framåt. Du behöver ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ibland högt tempo. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du har en positiv människosyn och ser till individens egna resurser. Genom ditt coachande förhållningssätt gynnar du ett samarbete för ökad självständighet. Du deltar också aktivt i enhetens utvecklingsarbete och bidrar till en god och trivsam arbetsmiljö. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Du behöver använda ditt BankID i tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs Kommun
(org.nr 212000-2056)
Drottninggatan 34 (visa karta
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736 85 KUNGSÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsörs kommun, Försörjning och stöd Kontakt
Områdeschef OFS
Marie Ekblad - Tillgänglig för frågor 4-16 augusti marie.ekblad@kungsor.se +46227600334 Jobbnummer
9998865