Socialsekreterare till familjerättsenheten
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Socialsekreterarjobb / Växjö Visa alla socialsekreterarjobb i Växjö
2026-04-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Arbete och välfärd i Växjö
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, komvux, integration, individ- och familjeomsorg samt familjerätt,
Avdelning barn och familj ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i riskzon, barn som far illa eller behöver stöd, samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll eller i samarbetet med den andra föräldern.
Familjerättsenheten arbetar i huvudsak med frågor som är reglerade i Föräldrabalken (FB) och rör föräldraskap, barns vårdnad, boende och umgänge och adoption. Hos oss arbetar du i team med kollegor men har också stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi erbjuder ett flexibelt och digitalt arbetssätt, kompetensutveckling, mentorskap och kontinuerlig extern handledning till dig som anställd.
Familjerättens arbetsuppgifter består i att:
• ge rådgivning till separerade föräldrar.
• bedriva samarbetssamtal med föräldrar som behöver stöd att komma överens i familjerättsliga frågor kring gemensamma barn.
• genomföra informationssamtal.
• på uppdrag av domstol genomföra och skriva yttranden och utredningar i vårdnads-, boende- och umgängesmål.
• på separerade föräldrars begäran upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge.
• utreda faderskap och föräldraskap.
• utreda och följa upp adoptioner, både nationella och internationella.
Familjerättsenheten i Växjö har även ansvaret för familjerättshandläggning för Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner. Det innebär att det ingår handläggning även från dessa kommuner i tjänsten. Handläggningen utgår från vår placering i Växjö.Kvalifikationer
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och forma framtidens familjerätt där barnen står i centrum och där vi tidigt erbjuder förebyggande insatser som till exempel SES, samarbete efter skilsmässa.
Du är socionom med kunskap om gällande lagstiftning för området. Erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt familjerättsarbete är meriterande.
Som socialsekreterare på Familjerättsenheten ställs krav på att du har god samarbetsförmåga och en förmåga att snabbt ställa om inför nya arbetsuppgifter. Du är strukturerad och har förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv eller situation. Du har också ett särskilt intresse för de juridiska delar som kommer med det familjerättsliga arbetet och är bekväm med att hantera konfliktfyllda situationer. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift. Du ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv och stimuleras av att vara med och utveckla och förbättra verksamheten utifrån barnens och familjernas bästa. Du har också en god digital vana då vi använder digitala verktyg och arbetar i flera olika verksamhetssystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 28/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Växjö kommun, Arbete och välfärd
Enhetschef
Mattias Edlund mattias.edlund@vaxjo.se 0470-43029
9875600