Socialsekreterare till Familjerätt Sydost
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du arbeta med barnets bästa i fokus genom att utreda och stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor? Vi söker nu en erfaren och engagerad socialsekreterare som vill kliva in i ett viktigt uppdrag.
Hos oss på Familjerätt Sydost får du möjlighet att arbeta med komplexa familjerättsfrågor i ett sammanhang där barnrättsperspektivet är vägledande i allt vi gör.
Vi är en av Stockholms 11 stadsdelsförvaltningar och har vårt kontor i Slakthusområdet, nära Globen. Avdelningen Individ och familj består av fyra områden, varav Barn och Unga -Mottagning, utredning och familjerätt Sydost är ett. Området ansvarar för att erbjuda stöd och insatser till barn, unga och deras familjer genom flera specialiserade enheter.
Vi erbjuder
En genomtänkt introduktion med mentor.
En engagerad och utvecklingsinriktad arbetsplats.
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år och gym i huset.
Flexibla arbetstider med vinter- och sommararbetstid samt möjlighet till semesterväxling.
Din roll
Familjerätt Sydost ansvarar för det familjerättsliga arbetet för stadsdelarnas Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Familjerätten utgår från föräldrabalken och socialtjänstlagen genom att stödja enskilda individer och andra myndigheter i familjerättsliga frågor som bland annat:
Leda samarbetssamtal med föräldrar gällande frågor kring vårdnad, boende och/eller umgänge för sina barn
Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på uppdrag av domstol
Verkställa umgänge med umgängesstöd på uppdrag av domstol
Medgivandeutredningar och adoptionsutredningar
Utreda och fastställa faderskap/föräldraskap.
Med det stora upptagningsområdet följer att vi är en stor familjerätt med ca 19 medarbetare varav 16 socialsekreterare, en administratör, två enhetschefer och en områdeschef. Du arbetar i nära samarbete med kunniga kollegor i ett team där reflektion och gemensam utveckling är en självklar del av vardagen.
Familjerätten har till uppgift att med barnets bästa i fokus, utreda och stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor, såsom vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, umgängesstöd, adoption samt föräldraskapsutredningar. En stor del av uppdraget handlar om att leda samarbetssamtal både enligt Socialtjänstlagen och på uppdrag av domstol.
Vi erbjuder gruppverksamheterna "Mina föräldrar är skilda" och "Barn i föräldrars fokus" (BIFF) för separerade föräldrar. Till våra umgängesstödsärenden har vi en barnanpassad lokal och erfarna umgängesstödjare som utförare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som (krav):
Har socionomexamen
Har tidigare erfarenhet av familjerättsligt arbete eller utredningsarbete inom barn och unga
Har ett starkt barnrättsperspektiv och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande är erfarenhet att leda gruppverksamhet såsom BiFF, Mina föräldrar är skilda.
För att trivas tror vi att du:
är en empatisk person har en god kommunikationsförmåga och ett intresse att hjälpa människor
kan samtala och lyssna in människors behov och göra professionella bedömningar
är bra på att samverka och fatta beslut som ibland upplevs svåra
är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer ( i samarbetssamtal träffar vi ofta par där konfliktnivån är hög vilket ställer krav på dig som leder dessa samtal att kunna vara lugn, diplomatisk och objektiv).
är strukturerad vilket innebär att du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt.
Stor vikt läggs vid din personlighet och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan nu!
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
