Socialsekreterare till Familjerådgivningen
Linköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Linköping Visa alla socialsekreterarjobb i Linköping
2026-03-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som socialsekreterare på Familjerådgivningen innebär att ha samtalsbehandling och rådgivning för par och enskilda individer för att bearbeta relations- och samlevnadssvårigheter i parförhållandet. Familjerådgivarna bedömer, planerar och genomför arbetet i samverkan med paren/individen och deras behov och önskemål.
Du kommer att ge information till och samarbeta med vårdgrannar med flera. Du kvalitetssäkrar ditt arbete med ett aktivt användandet av FIT (Feedback Informerad Terapi). I din roll kommer du också delta i olika samverkansforum.
Din arbetsplats
Som socialsekreterare hos oss kommer du ingå i en arbetsgrupp bestående av fyra kollegor samt en gruppledare. Vi har ett tätt och nära samarbete med varandra och vi skapar bra dagar med individen/individerna i fokus. Vår verksamhet bedrivs i en centralt belägen lokal. Vi delar lokal med tre andra verksamheter och arbetsplatsen präglas av en god stämning och ett gott samarbete. Vår verksamhet har dock ett eget väntrum samt ingång, och medarbetarna har egna rum där man tar emot besök.
Arbetsgruppen har extern handledning.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tjänsten kräver erfarenhet av socialt arbete och meriterande är erfarenhet av arbete med parrelationer och/eller psykoterapi steg 1.
Som familjerådgivare behöver du kunna relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du behöver ta egna initiativ, kunna sätta igång aktiviteter och nå resultat.
Du har en personlig mognad, det vill säga att du är trygg, stabil och har en självinsikt samt skiljer på det personliga och det professionella.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning till och med 2026-12-31
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16810
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
Gruppledare
Mikael nilsson mikael.nilsson@linkoping.se 013-207212
9816886