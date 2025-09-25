Socialsekreterare till Familjelänken
Linköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Linköping Visa alla socialsekreterarjobb i Linköping
2025-09-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!
Dina arbetsuppgifter
Familjelänken är ett samarbete mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen med målet att ge samordnat stöd till familjer med komplex problematik samt nätverksarbete.
Familjelänkens uppdrag innefattar två delar. En samordningdel som inriktar sig mot barn i skolåldern och deras familjer där vi arbetar för att få till en fungerande livssituation i familjer som har många professionella kontakter och stora utmaningar i sin vardag. Detta innebär att samordna kontakter med Regionen, kontakter kring föräldrars sysselsättning och ekonomi, skolgång för barnen, vårdkontakter för barn och föräldrar samt andra stödkontakter. Den andra delen i arbetet är Nätverkslaget, ett uppdrag som riktar sig till barn och unga i åldern 0- 20 år som behöver hjälp att aktivera sitt privata och sitt professionella nätverk kring en specifik fråga i ett Nätverksmöte eller en Sip (Samordnad individuell plan).
Din arbetsplats
Familjelänken består av medarbetare med olika professioner. Vi utför samma arbete och bidrar med olika kunskaper beroende på erfarenhet- och utbildningsbakgrund. I samordningsdelen arbetar du tillsammans med en kollega med familjerna, och arbetet kan ske på hemmaplan, i skolan eller som stöd vid möten inom vården, Försäkringskassan eller andra instanser som kan vara till gagn för familjen. Som nätverksledare håller du tillsammans med en kollega ett eller flera möten i syfte att mobilisera krafter och skapa samsyn och förståelse för ett barn eller en ungdom. I nätverkslaget håller du i nätverksmöten i våra lokaler alternativt via digitala kommunikationsmedel, även här är ni två stycken som är mötesledare.
Arbetsgruppen har extern handledning en gång i månaden.
Vi utgår från Hertig Karlsgatan 2 och din arbetstid är förlagd till dagtid.
Du som söker
Du som söker ska ha en socionomutbildning eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning om minst 180hp som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har läst socialrätt och/eller utbildning som nätverksledare.
Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med barn och familjer samt erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Har du arbetat behandlade av barn och familj och/eller med öppenvård av barn och unga ser vi det som meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt har god datorvana. B-körkort för manuell växellåda är ett krav då bil nyttjas i tjänsten.
Som person är du trygg och stabil. Du har lätt att skapa relationer och kan se relationer i sitt rätta perspektiv och skilja på det personliga och det professionella. Vidare förhåller du dig på ett sätt som är anpassat till situationen och kan ändra synsätt och förhållningssätt vid behov. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. För att trivas i rollen är det av vikt att värdesätta olikheter och att förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2025-11-01
Anställningsform: Vikariat tom 2026-05-30.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15914
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Jobbnummer
9526745