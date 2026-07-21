Socialsekreterare till familjehemsvården, barnsekreterare
Gislaveds kommun / Socialsekreterarjobb / Gislaved Visa alla socialsekreterarjobb i Gislaved
2026-07-21
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Hos oss möts du av engagerade kollegor med bred kompetens och ett nära samarbete där vi hjälper och stöttar varandra. Vi arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap och tror på delaktighet, utveckling och ett aktivt medarbetarskap. Vi är stolta över att vara en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och mår bra.
Enheten för myndighet barn och familj består av en enhetschef, tre gruppledare samt 25 socialsekreterare, varav åtta socialsekreterare och en gruppledare arbetar inom familjehemsvården. Dessa är fördelade på tre familjehemssekreterare och fem barnhandläggare.Dina arbetsuppgifter
Som barnsekreterare ansvarar du för att följa placerade barn och ungdomar i familjehem. Du har en viktig roll i att skapa trygghet och kontinuitet för barnet genom att hålla regelbunden kontakt med både barnet, familjehemmet och de biologiska föräldrarna.
Arbetet sker i nära samarbete med familjehemssekreterarna kring det placerade barnet eller ungdomen. Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som trivs med att samordna, skapa relationer och hålla ihop processer.
Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för familjehemsplacerade barn och deras familjehem. Delaktighet, goda relationer och ett respektfullt samarbete mellan barn, biologiska föräldrar och familjehem är centralt i vårt arbete. Arbetsgruppen arbetar aktivt med utveckling och förbättring av verksamheten, och flera spännande utvecklingsområden pågår.
Arbetet utgår från SoL och LVU. Vi arbetar enligt BBIC (Barns behov i centrum) och strävar efter ett socialt arbete med hög kvalitet, byggt på kunskap, kontinuitet, delaktighet och helhetssyn.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig för myndighetsutövande arbete avseende barn och unga. Meriterande är det om du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom målgruppen barn och ungdom. Har du likvärdig utbildning men behöver läsa upp någon enstaka kurs löser vi detta om du är rätt person.
Du har förmågan att analysera komplexa problem, se sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar därefter. Du ser möjligheter i förändringar och bidrar med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du ser verksamheten i ett helhetsperspektiv, kan koppla ihop helhet och delar, framtid och nutid. Vi vill att du kan ta initiativ, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Du har också en förmåga att på egen hand strukturera ditt arbete och prioritera bland de arbetsuppgifter som ska utföras genom att fokusera på rätt saker när det händer mycket runt omkring.
Vi söker dig som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.. Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor och du behöver vara lugn och stabil samt visa mod i svåra situationer.
Våra familjehem finns runt om i Sverige, vilket innebär en del resor i tjänsten.
Vi erbjuder
En stark gruppkänsla och engagerade kollegor
Bra arbetstider
Möjlighet till distansarbete
Konkurrenskraftig lön
Extern handledning
Kompetensutveckling genom Yrkesresan, exempelvis svåra samtal och fördjupning inom LVU
Betald semester från första anställningsåret
Gratis bad på kommunens badanläggning samt rabatt på gymkort
Gratis parkering
En uppskattad personalklubb
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
)
332 30 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn och familj Kontakt
Enhetschef
Atdhetare Bilalli atdhetare.bilalli@gislaved.se 0371-82983 Jobbnummer
10008623