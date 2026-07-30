Socialsekreterare till familjehemsvården
Nynäshamns kommun / Socialsekreterarjobb / Nynäshamn Visa alla socialsekreterarjobb i Nynäshamn
2026-07-30
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I vår kommun delar vi en positiv syn på såväl medarbetare som invånare. Här får du vara med och bidra till en positiv energi som smittar av sig och skapar en bättre miljö för alla. Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du kommer ha stort inflytande och vara en viktig nyckelperson i vårt utvecklingsarbete.
Tycker du att det är stimulerande när det händer mycket och trivs i förändrings- och utvecklingsprocesser? Har du precis som vi ett högt engagemang för barn och ungdomars bästa? Då behöver vi dig! Välkommen att söka denna tjänst som barnsekreterare för familjehemsplacerade barn och bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som nyanställd socialsekreterare i familjehemsgruppen (barnsekreterare) deltar du i enhetens introduktionsprogram och du tilldelas en mentor som hjälper dig in i arbetet utifrån dina personliga förutsättningar. Vi är en del av satsningen Yrkesresan. Du har även avstämning och ärendehandledning med chef, anpassat efter dina behov samt extern handledning med arbetsgruppen. Du samverkar med interna och externa samarbetspartners och deltar aktivt i enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. Därutöver ingår följande arbetsuppgifter i rollen:
långvariga kontakter - du följer de familjehemsplacerade barnen/ungdomarna, ofta innebär det längre kontakter, relationsskapande och vägledande.
hålla i det tredelade föräldraskapet - familjehem, föräldrar och socialtjänsten samarbetar kring barnet.
skola/nätverk - ansvar för att följa skolgången, medverka vid skolmöten samt ha kontakt med biologiskt nätverk och planera umgängen.
uppföljning/övervägande - tillsammans med familjehemssekreterarna följer du upp och dokumenterar samt överväger placeringar och andra beslut.
Du har möjlighet att till viss mån arbeta på distans.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Barn- och ungdomsenheten 0-20 år består av cirka 30 medarbetare fördelade på två grupper: utredningsgruppen och familjehemsgruppen. Enheten leds av en enhetschef samt tre gruppchefer. Familjehemsgruppen handlägger familjehemsplaceringar och består av barnsekreterare och familjehemssekreterare.
Nu söker vi en socialsekreterare (barnsekreterare) till familjehemsgruppen, för att följa barn och ungdomar som är placerade i familjehem. Ytterligare en tjänst kan komma att tillsättas om erforderliga beslut fattas.
Familjehemsgruppen består av erfarna socionomer med lite olika yrkesbakgrund. Framförallt värdesätter vi känslan av samhörighet, att lära av varann och ett stöttande klimat. Vi arbetar gemensamt över enheten med metod- och utvecklingsfrågor. Vi har även ett nära samarbete med utredningsgruppen, vårt eget stödboende, öppenvården och beroendemottagning för ungdomar osv. Ett digitalt nytillskott på enheten är ett inläsningsverktyg som med hjälp av AI för in tal till text, ett sätt att verkligen spara in tid på dokumentation!https://nynashamn.se/service/organisation--styrning/jobba-pa-nynashamns-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/socialt-arbete
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
socionomexamen
erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning inom barn och unga
erfarenhet av att utreda och hantera ärenden med komplex problematik och att arbeta och dokumentera i IT-miljöer
kunskap om gällande lagstiftning
god kännedom om BBIC
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med placeringar i familjehem
erfarenhet av arbete enligt Signs of Safety
ytterligare språkkunskaper.
Personliga egenskaper vi letar efter
Som person är du empatisk, kan sätta dig in andras situation utan att ta över deras känslor. Din personlighet är utåtriktad och du gillar att ta nya kontakter, skapa relationer och underhålla dessa. Du har en tydlig etisk kompass och vägleds av denna i ditt arbete. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt till ändrade omständigheter, du ser möjligheter och är lösningsorienterad. Att du har ett stort engagemang och intresse för verksamhetsområdet ser vi som självklart.
Vidare är du van att planera, organisera och prioritera i ditt arbete och kan fatta kloka beslut trots begränsad information i vissa fall. Du är van vid akuta situationer och har erfarenhet av att utreda och hantera ärenden med komplex problematik. Du tycker att det är stimulerande när det händer mycket och trivs i förändrings- och utvecklingsprocesser.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också möjlighet till distansarbete.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SON/2026/0235/023 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
gruppchef
Malin Becker malin.becker@nynashamn.se Jobbnummer
10015647