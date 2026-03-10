Socialsekreterare till Familjehemsvården
2026-03-10
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Om verksamheten
Enheten Barn och unga arbetar med barn och unga i åldern 0-20 år samt deras familjer. Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) samt för öppenvårdsinsatser och kortare stödinsatser.
Myndighetsdelen är organiserad i mottagning, utredningsgrupp, familjehemsvård och familjerätt. Arbetet utgår från socialtjänstlagen med särskilt fokus på barns rätt till skydd, stöd och goda uppväxtvillkor samt en rättssäker handläggning i enlighet med gällande lagstiftning. Vi arbetar även aktivt i linje med den nya socialtjänstlagen som betonar ett mer förebyggande, tillgängligt och kunskapsbaserat socialt arbete, där tidiga insatser och samverkan kring barnet står i fokus. Det innebär att vi kontinuerligt utvecklar vårt arbetssätt för att bättre möta barns och familjers behov.
Vi är en mindre enhet där det är nära till både kollegor och ledning. Det skapar goda möjligheter till dialog, snabba beslut och att som medarbetare kunna påverka arbetssätt och verksamhetsutveckling. Vi arbetar nära varandra över gruppgränserna och har en öppen, stöttande och prestigelös arbetsmiljö där vi hjälps åt i det dagliga arbetet.
På enheten är vi totalt 16 medarbetare med stöd av två gruppledare, en enhetschef och en administratör. Vi erbjuder en trygg och hållbar arbetsmiljö med egna kontorsrum, ett närvarande ledarskap och ett tydligt fokus på kvalitet, rättssäkerhet och utveckling av verksamheten.
Nu söker vi en ny kollega till vår familjehemsvård - en viktig roll i arbetet med att säkerställa att placerade barn får en trygg och stabil uppväxtmiljö. Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och erfaren socialsekreterare till vår familjehemsvård. Gruppen består av två medarbetare och arbetet bedrivs nära tillsammans.I rollen arbetar du inom familjehemsvården där uppdraget omfattar både arbete som barnsekreterare och familjehemssekreterare. Tillsammans med din kollega ansvarar ni för uppföljning av placerade barn samt stöd och uppföljning av familjehemmen. I uppdraget ingår även att arbeta som placeringshandläggare i ärenden som rör placeringar på HVB, institution och stödboende. Arbetet innebär ett nära samarbete med barnet, familjehemmen, vårdnadshavare och andra viktiga aktörer kring barnet.
Arbetet innebär bland annat regelbundna hembesök i våra familjehem samt handläggning och uppföljning av placeringsärenden. Som barnsekreterare ansvarar du för att följa upp barnens utveckling och välmående i familjehemmen och placering i nära samarbete med vårdnadshavare, skola och andra viktiga aktörer. Dokumentation och uppföljning är en central del av arbetet. Som familjehemssekreterare ansvarar du för rekrytering, utredning och uppföljning av familjehem. I uppdraget ingår även att ge handledning och stöd till familjehemmen samt att upprätta avtal i samarbete med enhetens administratör. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en lagspelare och som kan driva utvecklingsprocesser, lösa problem och arbeta självständigt. Du behöver vara empatisk, strukturerad och kunna arbeta både självständigt och i team. God kommunikationsförmåga i tal och skrift är viktigt, samt förmågan att vara initiativrik och skapa goda relationer.
Du har också:
• Socionomexamen enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga, gärna med inriktning på familjehemsvård.
• Erfarenhet av att arbeta med BBIC och Treserva är meriterande.
• B-körkort, då tjänsten innebär resor.
• Giltigt utdrag ur belastningsregistret krävs före anställning.
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst, heltid samt individuell lönesättning.
Tillträdelsedag: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2026-03-20
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Salems kommun erbjuder friskvårdstimme eller friskvårdspeng, samt semesterväxling. För facklig information vänligen kontakta Salems kommuns växel: 08-532 598 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
