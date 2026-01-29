Socialsekreterare till familjehemsenheten
Lidköpings Kommun / Socialsekreterarjobb / Lidköping Visa alla socialsekreterarjobb i Lidköping
2026-01-29
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vill du göra verklig skillnad i barns och ungas liv genom att arbeta nära både familjehem och placerade barn?
En av våra socialsekreterare går på föräldraledighet och vi söker därför efter en ny medarbetare.
Familjehemsgruppen ansvarar för familjehemsplacerade barn/ungdomar samt rekrytering och handledning av uppdragstagare. I arbetsgruppen finns socialsekreterare som arbetar kombinerat med uppdragen som barnsekreterare och familjehemssekreterare. Arbetsgruppen får extern handledning och i arbetsgruppen finns även en 1:e socialsekreterare som ansvarar för vardagsnära arbetsledning och stöd. Enheten leds av en enhetschef.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som barnets socialsekreterare ansvarar du för myndighetsutövningen kring barnet enligt SoL eller LVU. Du har ansvar för uppföljning av placeringen och kontakter med det biologiska nätverket. Du har också externa kontakter med tex förskola/skola och hälso- sjukvården utifrån barnets behov. Socialsekreteraren arbetar i team med familjehemssekreteraren.
Rollen som Familjehemssekreterare innebär att du stöttar och vägleder familjehemsföräldrar i sitt uppdrag att vara familjehem. Det innebär också att rekrytera, utreda och utbilda familjehem samt att i nära samarbete med barnsekreteraren följa det placerade barnet i familjehemmet. Inom enheten rekryteras och utreds även uppdragstagare som vill bli Extra Vuxna eller kontaktfamilj.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning för barn och unga är meriterande likväl erfarenhet av familjehemsvård.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, lösningsfokuserad och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du är en positiv person med ett starkt engagemang för barn och unga i utsatta situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och du ska ha stor förmåga att samarbeta både internt och externt. Då tjänsten innefattar mycket kommunikation och dokumentation behöver du kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Barn i annan verksamhet, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Varmt välkommen med din ansökan!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
