Socialsekreterare till Familjehemsenheten
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Karlskrona Visa alla socialsekreterarjobb i Karlskrona
2025-10-22
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Social- och funktionsstödsförvaltningen söker nu en socialsekreterare till familjehemsenheten som tillhör avdelningen Gemensam myndighet, hälso- och sjukvård och administration. Avdelningen är organiserad i en administrationsenhet, en hälso- och sjukvårdsenhet, fem utredningsenheter, en placeringsenhet samt familjehemsenheten.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Vi är inne i ett spännande skede av nytänkande med kvalitetsutveckling, där vi vill finna nya sätt att möta de utmaningar som finns inom familjehemsvården. Om du vill vara en del av vårt team och utveckla familjehemsvården finns nu möjligheten. Familjehemsenheten består av åtta socialsekreterare och en enhetschef. Socialsekreterarens främsta arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda och utbilda våra uppdragstagare samt att stötta och handleda dem i sitt uppdrag. Arbetsuppgifterna beskrivs mer detaljerat i samband med intervju.
Vi arbetar både i team, individuellt och tillsammans med andra enheter i förvaltningen. Vi samarbetar även med externa aktörer.
Du som är nyanställd socialsekreterare ingår i ett introduktionsprogram och tilldelas en fadder. Gruppen har extern handledning och tillgång till stöd av chef och verksamhetssamordnare.Kvalifikationer
Vi söker dig;
Som har socionomexamen eller annan akademisk utbildning enligt Socialstyrelsens krav.
Som är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Du trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Du är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du kan anpassa dig till förändringar och hantera utmaningar för att nå resultat och uppsatta mål.
Erfarenhet av att ha arbetat inom socialtjänsten ses som meriterande.
B-körkort är ett krav
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Petra Jonskog petra.jonskog@karlskrona.se 0455321160 Jobbnummer
9569098