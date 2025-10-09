Socialsekreterare till familjehemsenheten
2025-10-09
Hej!
Vill du göra skillnad för barn och unga?
Familjehemsenheten söker en ny kollega! Vi letar efter dig som har ett starkt barnperspektiv och vill vara med och ge barn och deras familjer det stöd de behöver för en trygg och stabil framtid. Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete och utveckling är i fokus. Vår enhet ligger i centrala Luleå i nyrenoverade lokaler. Här arbetar nio socialsekreterare, åtta familjehemssekreterare, en administratör och en specialistsocionom alla med samma drivkraft: att skapa bättre förutsättningar för barn och unga.
Som ny hos oss får du en mentor, utbildning och handledning i våra metoder. Vi har regelbundna ärendegenomgångar och metodhandledning för att ge stöd och utrymme för reflektion. Kompetensutveckling erbjuds genom utbildningar, nätverk, praktik och föreläsningar.
Du arbetar 08.00-17.00 med möjlighet till flex två timmar före eller efter, i den mån verksamheten tillåter. Vi erbjuder även upp till 50 % distansarbete, semesterväxling och friskvårdsförmån allt för att underlätta balansen mellan jobb och privatliv. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finnsPubliceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Du ansvarar för barn och ungdomar som är placerade i familjehem enligt SoL och LVU samt hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv, följer upp insatsen och samarbetar med ansvarig familjehemssekreterare. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling. Placeringarna och insatserna följs upp enligt BBIC:s livsområden. Samverkan sker både internt och externt och är en viktig del i uppdraget. Du samverkar exempelvis med andra enheter inom socialtjänsten, öppenvården samt med skola och andra myndigheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för att jobba med barn och unga. Vidare ska du som söker:
• Ha socionomexamen
• Ha B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av socialt utrednings- och behandlingsarbete med barn och ungdomar.
• Erfarenhet av familjehemsplaceringar.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och samarbetsorienterad. Vi lägger stor vi stor vikt vid personliga kompetenser i denna rekryteringsprocess.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då ser vi fram emot din ansökan! Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
