Socialsekreterare till Familjeenhetens Utredargrupp
Marks kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Mark
2025-09-16
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för barn och unga? Vi på Familjeenheten i Mark söker en engagerad socialsekreterare till vår utredargrupp. Här får du en unik möjlighet att vara med och påverka våra kommuninnevånare mellan 0-20 år på ett meningsfullt sätt, samtidigt som du arbetar i en stödjande och inkluderande arbetsmiljö.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta med viktiga och varierande uppgifter. I din roll kommer du att ansvara för att utreda, bedöma och följa upp ärenden enligt BBiC och gällande lagstiftning. Du kommer att ha regelbundna möten och samtal med barn, ungdomar och familjer, och dokumentation är en central del av ditt arbete. Varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter att göra skillnad.
Vi är stolta över vår positiva arbetsmiljö där samarbete och respekt för olikheter är i fokus. I vår utredargrupp, bestående av tio engagerade medarbetare, får du ett nära stöd både från kollegor och chefer. Vi värdesätter dina idéer och ser till att du är delaktig i vårt gemensamma uppdrag. Dessutom erbjuder vi administrativt stöd samt extern handledning för att säkerställa att du får den hjälp du behöver i komplexa ärenden.
För att främja din hälsa och välbefinnande erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag. Vi är också engagerade i att skapa en trygg arbetsmiljö och har nolltolerans mot hot och våld där ledningsgruppen bedriver ett aktivt arbete tillsammans med oss medarbetare.Kvalifikationer
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har en socionomexamen eller en likvärdig högskoleutbildning och som brinner för att arbeta med barn och unga. Erfarenhet inom detta område är meriterande. Du behöver också ha körkort, då tjänsten kräver resor.
Är du redo att ta steget?
Om du är redo att bli en del av vårt engagerade team och göra en positiv påverkan, skicka in din ansökan senast den 1 oktober. Vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer kommer att påbörjas från den 29 september.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Marks kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef Familjeenheten
