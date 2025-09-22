Socialsekreterare till Familjeenhetens mottagningsgrupp
2025-09-22
Vill du göra skillnad från första samtalet?
Familjeenheten i Täby söker nu en engagerad socialsekreterare till vår mottagningsgrupp - en nyckelroll där du är första kontakten för barn, unga och deras familjer. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Om uppdraget
I vår mottagningsgrupp möter du barn och unga i åldrarna 0-20 år och deras nätverk - ofta i en utsatt livssituation. Ditt uppdrag är att göra snabba och professionella bedömningar enligt socialtjänstlagen och ibland även enligt LVU. Du utreder, vägleder och väcker rätt insatser - alltid med barnets bästa i fokus.
Du arbetar nära övriga kollegor inom Familjeenheten och samverkar tätt med andra myndigheter och verksamheter i kommunen. Arbetet kräver både god struktur och en trygg personlig närvaro.
Om Familjeenheten
Familjeenheten är en del av individ- och familjeomsorgen i Täby kommun. Vi är totalt 58 medarbetare uppdelade i mottagningsgrupp, två utredningsgrupper, familjehemsgrupp, uppföljningsgrupp, ungdomsbrottsjour och ett barnsäkerhetsteam. Enheten leds av två enhetschefer som är närvarande och engagerade.
Vi arbetar utifrån BBIC och har fullt implementerat Signs of Safety som vår arbetsmodell. Vi håller i dagsläget även på att implementera iRiSk. Hos oss finns små team, ett nära ledarskap och ett starkt fokus på kvalitet och kompetensutveckling. Vi deltar i både Yrkesresan och NUSO, och har stöd från både administratörer och utvecklingsledare i det dagliga arbetet.
Vårt kontor ligger i ljusa, moderna och aktivitetsbaserade lokaler vid Täby centrum - med goda kommunikationer och service nära till hands.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som:
•
är utbildad socionom
•
har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga, gärna i en mottagningsfunktion
•
har kunskap om BBIC och/eller Signs of Safety (meriterande)
•
har B-körkort (meriterande)
Du behöver kunna arbeta självständigt, fatta snabba men välgrundade beslut och ha förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift och trivs i ett arbete där du är med och bidrar till utveckling.
Därför ska du välja Täby
Täby kommun erbjuder dig:
•
meningsfullt och varierat arbete med hög kvalitet
•
ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor
•
kontinuerlig kompetensutveckling
•
goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid
•
friskvårdsbidrag och hälsofrämjande insatser
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Placering: Täby centrum
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med från början - och göra skillnad varje dag.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
