Socialsekreterare till Familjecentral
2025-09-19
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till. Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på Tannefors/Valla familjecentral arbetar du förebyggande och hälsofrämjande med barn och vuxna som du möter i den öppna verksamheten. Du erbjuder lättillgängligt stöd och tidiga insatser utifrån familjernas behov. Du erbjuder samtal med barn och föräldrar samt slussar vidare till andra verksamheter inom socialtjänsten vid behov.
I rollen som socialsekreterare sprider du kunskap och information till föräldrar och deltar i verksamhetens gruppverksamhet vilket exempelvis innebär att du är med och håller i föräldragrupper. Du ingår i en grupp socialsekreterare inom Nära socialtjänst som arbetar på olika familjecentraler runt om i kommunen.
Din arbetsplats
Avdelningen Nära socialtjänst ska vara en första väg in till Socialförvaltningen. Uppdraget innebär att insatserna ska vara lättillgängliga och att avdelningen ska ha ett geografiskt fokus och finnas organiserade i prioriterade områden. Avdelningen erbjuder tidiga, förebyggande och i huvudsak ej biståndsbedömda insatser för alla åldrar inom socialtjänstens uppdrag. Avdelningen erbjuder anpassade och riktade insatser utifrån den enskildes förutsättningar och behov.
En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar socialtjänsten, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Familjecentraler finns i stadsdelarna Tannefors, Valla, Ekholmen, Berga, Lambohov, Ljungsbro, Ryd och Skäggetorp. På familjecentralen i Tannefors/Valla erbjuder vi information, rådgivning och stöd till föräldrar med barn i åldrarna 0-12 år. Vi samarbetar med andra i samhället när det behövs för att familjerna ska få det stöd de önskar och behöver. Vi ger konsultativ rådgivning och stöd till personal som arbetar på barnavårdscentral, förskola och skola.
Du som söker
Du som söker ska ha en socionomutbildning eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning om minst 180hp som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning i socialrätt. Du har erfarenhet av socialt arbete och arbete med familjer och barn. Det är meriterande om du har arbetat behandlande av barn och unga samt inom öppenvård av barn och unga. Då det förekommer dokumentation och mycket kommunikation i arbetet är det en förutsättning att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Arbetsuppgifterna kräver även att du har god datorkunskap.
Vi söker dig som har ett stort engagemang i ditt arbete och känner en stolthet för ditt jobb. Som person är du trygg, stabil och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du samarbetar bra med andra människor där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. För oss är det viktigt att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du behöver även vara stresstålig och kunna behålla ditt lugn även i pressade situationer.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat tom 2026-12-31
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.

Ersättning

Enligt avtal
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Linköpings kommun
