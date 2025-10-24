Socialsekreterare till Familjeavdelningens Fältgrupp
Karlstads kommun / Socialsekreterarjobb / Karlstad Visa alla socialsekreterarjobb i Karlstad
2025-10-24
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer.
Vill du veta mer se filmen nedan:https://qcnl.tv/p/gTHnEpyNZ5VA4SU5NMp3nAPubliceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Tjänsten tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Fältgruppen som består av 6 socionomer/fältare. På enheten finns också mottagningsgruppen som hanterar avdelningens inkommande anmälningar/ansökningar och dess tillhörande förhandsbedömningar, samt EBS gruppen som arbetar med tidigt stöd i föräldrarollen och krisstöd.
Fältgruppen har ett varierande arbetsschema på dagtid, kvällar och helger där de systematiskt arbetar där de unga är, detta innebär en stor del samverkan med andra för unga viktiga delar av samhället. Fältgruppen är socialtjänstens del av SSPF - där vi arbetar gemensamt med skola, polis och fritid i brottsförebyggande arbete. Det förebyggande området innehåller både det traditionellt uppsökande fältarbete med syfte att motverka och fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet och ett individinriktat förebyggande arbete.
I anställningen ingår också myndighetsutövning i form av förhandsbedömningar och arbete med unga lagöverträdare (yttrande, ungdomstjänst samt medling).
Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet. Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar i riskzon och uppsökande arbete i olika ungdomsmiljöer. Det är även meriterande med praktisk erfarenhet av metoder som SSPF, rePULSE, Kriminalitet som livsstil samt arbete med unga lagöverträdare. Erfarenhet av arbete med BBiC samt Signs of safety.
Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande att göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Körkort för manuell växellåda erfordras.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjeavdelningen Kontakt
Elin Bouveng 054-5405185 Jobbnummer
9571996