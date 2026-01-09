Socialsekreterare till familje- och vuxenenheten i Kungsör
2026-01-09
Vi söker socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen i Kungsör. Hos oss kan du arbeta med ärenden som rör barn och unga, vuxna eller en kombination av båda målgrupperna, vilket skapar goda förutsättningar för bredd och professionell utveckling. Gå in och läs mer om vad det innebär att jobba inom socialtjänsten.
Individ- och familjeomsorgen är ett av tre områden inom socialförvaltningen och arbetar aktivt för en god samverkan, både inom förvaltningen och tillsammans med externa samverkanspartners. Verksamheten är organiserad i två enheter: barn, familj och vuxenenheten samt enheten för försörjning och stöd. Enheterna bedriver myndighetsutövning och erbjuder stödjande insatser för kommunens medborgare.
Vi har en viktig roll för invånare som behöver stöd genom socialtjänstens insatser och är en arbetsplats som driver utveckling. Målet för vår verksamhet är att bedriva ett kvalitativt gott socialt arbete som bygger på evidens, kontinuitet, delaktighet och helhetssyn.
Barn, familj och vuxenenhetens uppdrag är att på ett rättssäkert sätt ta emot anmälningar och ansökningar gällande barn, familjer och vuxna. Enheten utreder, beslutar om och följer upp insatser. Vidare ansvarar enheten för rekrytering och utredning av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem, även familjerätt hanteras inom enheten. Förutom myndighetsutövning arbetar vi på enheten också med förebyggande arbete och behandlande uppdrag.

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hanterar du förhandsbedömningar, utreder samt beviljar och följer upp insatser. Du handlägger enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt, beroende på inriktning på tjänst, enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och/eller Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Du ansvarar, utifrån delegation, för en rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt för att gällande riktlinjer och rutiner följs. Samverkan är en naturlig del av arbetet och sker både inom Individ- och familjeomsorgen och tillsammans med andra aktörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan avslutad utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. För arbete med barn och unga krävs socionomexamen eller annan utbildning med obligatoriska ämnen enligt HSLF-FS 2017:79.
Oavsett vilken av tjänsterna du är intresserad av behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och ha B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga och/eller vuxenområdet samt om du är väl förtrogen med gällande lagstiftning och handläggningskrav.
Som person är det viktigt att du ser samverkan som en självklarhet och bidrar till helheten och målet att bedriva ett kvalitativt, gott socialt arbete byggt på evidens, kontinuitet, delaktighet och helhetssyn. Du är lugn och lyhörd i kontakten med andra och har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv utan att förlora din professionella integritet. Du trivs att arbeta tillsammans med kollegor och arbetsledning för att nå verksamhetens mål och verkar för ett gott arbetsklimat. Du är strukturerad och öppen för att behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Vidare är du en modig person som kan ta egna initiativ till utveckling och har förmågan att fatta beslut utifrån tillgänglig information och visa gott omdöme även under tidspress.
Vi är måna om arbetsmiljön och har ett trivsamt klimat som främjar lärande och kompetensutveckling. Här finns ett gott utbyte mellan kollegor och ett nära stöd från teamledare och enhetschef. Vi erbjuder bland annat flextidsavtal, friskvårdsbidrag, extern handledning, semesterväxling och fri entré till Kungsörs badhus.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsvillkor
Vid en eventuell anställning ska du visa upp utdrag ur belastningsregistret; Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Utdraget ska visas upp i original.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Enligt avtal.
