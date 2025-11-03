Socialsekreterare till Eurenii Minne.
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss på Eurenii Minne!
Enheten tillhör Område stöd och skydd på Socialförvaltningen, Stockholms stad.
Området består av verksamheter som erbjuder stöd och skydd till barn och vuxna som på olika sätt lever i utsatthet.
Vi söker nu en socialsekreterare på heltid som arbetar på schema dag, kväll och helg. Eurenii Minne är en dygnet runt-verksamhet, förlagd i Blackeberg, som tar emot familjer med barn i åldrarna 0-18 år utifrån tre olika uppdrag: akutplaceringar, utredningar eller föräldrastöd. Det är en varierad problematik och ofta komplexa ärenden. Utredningarna är i huvudsak kring frågeställningar som rör föräldrarnas omsorgsförmåga, utredningstiden varierar men är oftast cirka 6-8 veckor. Föräldrastödsärenden är längre placeringar där ett långsiktigt förändringsarbete görs tillsammans med föräldern. Våra placerade familjer bor i egna lägenheter med självhushåll.
Vi är en stabil och engagerad arbetsgrupp om 16 personer varav 10 socialsekreterare som arbetar schemabundet dag/kväll/helg samt tre behandlingsassistenter som arbetar vaken natt, en enhetschef, en gruppledare och en administrativ assistent.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med engagerade kollegor. På Eurenii Minne hjälper vi varandra och värnar om en god arbetsmiljö. Hos oss får du ett ledarskap som präglas av tillit och delaktighet som ger utrymme och stöd att ta ansvar, lyfta idéer och driva frågor som är utvecklande mot verksamhetens mål.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar erbjuder vi en grundlig introduktion och attraktiva anställningsvillkor, tjänstepension, friskvårdsbidrag på 3000 kr och möjlighet till semesterväxling.
Läs mer på: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
• Du arbetar nära barnen och familjernas vardag på Eurenii Minne, i den miljön där de befinner sig i och följer deras förändringspotential.
• Du ansvarar tillsammans med kollegor och arbetsledare för att uppdraget aktivt genomförs och att arbetsprocessen kommuniceras med uppdragsgivare och klienter.
• I arbetsuppgifterna ingår bland annat observation av samspel mellan föräldrar och barn i såväl miljö som under strukturerade former. Du genomför också utredande samtal med barn och föräldrar.
• Du ansvarar för dokumentation i form av genomförandeplaner, journaler, vårdredogörelser, utredningar enligt BBIC samt utvärdering och uppföljning.
• Du utför även praktiska sysslor som finns på en institution.
• Du ingår i en arbetsgrupp där ni tillsammans bidrar till ett kompetensutvecklande och lärande klimat. I verksamheten har du stöd och arbetsledning av en gruppledare.
• Tillsammans med din arbetsgrupp erhåller du återkommande processinriktad handledning av en extern handledare.
• Du deltar i veckovisa möten för att prata om aktuella frågor för verksamheten och för att få arbetsgruppens stöd i familjearbetet. En viktig del i verksamhetens arbete är barnet i fokus och tillsammans med dina kompetenta kollegor, hjälps ni åt att utveckla och synliggöra dilemman som uppkommer i det dagliga arbetet.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• Socionomexamen
• Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
För den här tjänsten är det meriterande om du har:
• Arbetat med föräldrar och barn inom socialtjänst eller öppenvård
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom
• Erfarenhet av utredningsarbete samt upprätta skriftliga utredningar enligt BBIC
• Erfarenhet av familjebehandlande arbete
• Erfarenhet av att arbeta på institution och med miljöterapeutiskt arbete
För att trivas hos oss tror vi att du är nyfiken, vill utvecklas och lära nytt för att kunna göra skillnad. Som person är du stabil och strukturerad och uppskattar att samarbeta med oss kollegor men är också självgående när det krävs. Arbetet kräver en empatisk, tillmötesgående och problemlösande inställning till mötet med andra människor. Eftersom behov och omständigheter hos familjerna varierar beroende på situation behöver du vara flexibel och snabbt kunna ställa om ditt förhållningssätt och prioritera inom ramen för dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är noggrann i ditt arbete eftersom din insats har verkan för såväl familjer som kollegor i arbetet. Arbetet kräver också samverkan med andra myndigheter.
Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
