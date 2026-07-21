Socialsekreterare till Enheten våld i nära relationer inriktning vuxen
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2026-07-21
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Enheten för våld i nära relationers uppdrag är att erbjuda hög tillgänglighet till stödinsatser och skyddsåtgärder för personer som är i behov av dem. Vår målgrupp omfattar vuxna som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, samt vuxna som utövar våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Vi arbetar även med barn vars vårdnadshavare ansöker om stöd med anledning av våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, samt barn som anmälts efter att ha bevittnat våld eller utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Hos oss arbetar socialsekreterare, behandlare och vägledare i nära samverkan. Enheten har dessutom ett administrativt stöd som är en viktig resurs för verksamheten. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsarbete, både inom den egna enheten och inom socialtjänsten i stort, där vi tillsammans utvecklar framtidens arbetssätt för att möta målgruppens behov.
Vill du bli en del av en utvecklande, nytänkande och engagerad arbetsplats där samarbete och kvalitet står i fokus? Då kan du vara den vi söker.
Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på Enheten för våld i nära relationer, med inriktning mot vuxna, blir du en del av vår första linje. Du har en rådgivande funktion, samverkar med andra aktörer och arbetar aktivt ute på de arenor där våra invånare finns.
Eftersom öppenvårdsinsatser för vuxna erbjuds utan biståndsbeslut kommer en stor del av ditt arbete att bestå av rådgivning, motiverande samtal, samverkan och tillgängligt stöd. Du genomför utredningar när en ansökan inkommit och när det finns behov av att utreda skyddsåtgärder. Du är också en viktig resurs för kollegor som arbetar med barnutredningar, då enheten har ett gemensamt ansvar för att ge ett samordnat stöd till hela familjen.
Arbetet omfattar kvalificerad handläggning enligt socialtjänstlagen, inklusive utredning, bedömning av behov av akuta skyddsåtgärder samt uppföljning av fattade beslut i ärenden som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Du har även möjlighet att i din tjänst medverka i våra behandlingsgrupper som stödledare tillsammans med våra behandlare. Vi har en inriktning på att utöka våra gruppverksamheter och ser ett värde av att även våra utredare kan kombinera sin tjänst med dessa arbetsuppgifter om intresse finns.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Socionomexamen.
• B-körkort och körvana då resor förkommer i tjänsten.
• Har relevant erfarenhet av målgruppen och myndighetsutövning inom ramen av socialtjänstlagen.
Vi ser det som meriterande om du har fördjupade kunskaper om våld.
För att lyckas i rollen:
Inger du förtroende, skapar tilltro och tillit. Du har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. Du tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Du har förståelse för andras situation, lyssnar och visar hänsyn. För att lyckas i rollen så har förmågan att leda, motivera och inspirera andra och får dem att utvecklas och må bra. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån situationen. Du skapar tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygg.
Du förstår talad och skriven kommunikation väl; kan formulera sig och samspela med andra i tal och skrift; anpassar sitt språk till olika situationer, syften och mottagare; har en språklig säkerhet i både tal och skrift.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Vision
Ever Alvarado ever.alvarado@fv.vision.se +4626179905 Jobbnummer
10007890