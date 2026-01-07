Socialsekreterare till enheten stöd och försörjning
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
ArbetsuppgifterVi arbetar med att förbättra livsvillkoren för våra medborgare och söker nu dig som är intresserad av att bli en del av vår enhet som arbetar med Ekonomiskt bistånd. Som socialsekreterare på Stöd- och försörjningsenheten behöver du tro på människors egna förmåga även när personen du möter kanske inte ens själv gör det. Du behöver kunna det mesta om hur samhället fungerar, och det är en merit om du dessutom har erfarenhet av att jobba med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.Arbetet med ekonomiskt bistånd bygger på två delar. Dels arbetar vi med att se till att personer har skälig levnadsnivå, och dels arbetar vi med att stödja personer i att bli självförsörjande. I arbetet möter du människor som befinner sig i olika livssituationer och ditt uppdrag är att utreda deras rätt till bistånd, tillsammans med klienten utarbeta en lämplig arbetsplan och motivera till förändring och självständighet. Stort fokus ligger på att alla ska få rätt stöd utifrån sina individuella förutsättningar. För att göra det ännu bättre, samarbetar vi med Arbetsmarknadsenheten (AME). Vårt mål är att de insatser och metoder vi använder ska stärka personers egenmakt och underlätta deras väg till egenförsörjning.Vi har kommit långt i arbete med att digitalisera våra ansökningar och våra processer. Detta för att frigöra tid från den administrativa delen av arbetet. Tiden använder vi för att förstärka det sociala arbetet kring personer som behöver mycket stöd för att bli självförsörjande. Vi är måna om ett respektfullt och gott bemötande, rättssäker handläggning och tron på människors egen kraft.Du kommer att ingå i vår arbetsgrupp som idag består av en arbetsledare och sju socialsekreterare som arbetar med mottagning och verkställighet. Du kommer tillsammans med arbetsgruppen och Arbetsmarknadsenheten att vara delaktig i att utforma det framtida stödet till de vi möter.De metoder vi använder är bl a. att:-Upprätta arbetsplaner och genomförandeplaner tillsammans med varje enskild individ- Insatser via Arbetsförmedlingen, AME, Samordningsförbundet Älv och Kust, samt vår egen rehabverksamhet Åbacka trädgård.- Samverka med andra enheter och samarbetspartners, genom t.ex SIP, resursgruppsarbete eller flerpartsmöten.- IPS-metod.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom socialkontor är meriterande.
Du har ett lösningsfokus och ett positivt förhållningssätt och du ser värdet av att samverka med andra för att varje person ska få tillgång till rätt stöd i sin unika situation.
B-körkort erfordras.
