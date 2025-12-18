Socialsekreterare till enheten Skadligt bruk och beroende
Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Falun Visa alla socialsekreterarjobb i Falun
2025-12-18
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen i Falun
Välkommen till enheten Skadligt bruk och beroende.
Nu söker vi en medarbetare till Enheten skadligt bruk och beroende. Enheten ansvarar för myndighetsutövning och målgruppen vi arbetar med är personer från 18 år. Vårt gemensamma uppdrag är betydelsefullt och vi finns till för Faluborna.
Som socialsekreterare på enheten Skadligt bruk och beroende får du ett roligt och stimulerande arbete. Du får trevliga kollegor och ett viktigt och givande uppdrag. Vi arbetar i ett nära samarbete med socialrådgivarna på rådgivningsenheten, vilka vi även delar chef med.
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och roligt arbete, friskvårdspeng, möjlighet att semesterväxla och handledning. Du kan påverka dina arbetstider i och med att vi tillämpar årsarbetstid och tack vare vårt heltidsavtal ges du möjlighet att ansöka om ändrad sysselsättningsgrad en gång per år! Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare ansvarar du för myndighetsutövning och att utreda enskilda individers behov av behandlingsinsatser utifrån missbruk/beroendeproblematik. Det kan vara yttranden, utredning, bedömning, beslut samt uppföljning av beslutande insatser. Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området är vägledande avseende utredningsmetoder och insatser som beviljas.
I din roll ingår även ett nära samarbete med både interna och externa samarbetspartners där vi behöver samordna eventuella insatser. Vår egen rådgivningsenhet är en viktig del i de insatser vi beviljar och vi har ett tätt samarbete för att få till rätt behandlingsinsatser för våra klienter.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Socionomexamen
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom område som är relevant för tjänsten
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som person är du trygg i dig själv, ansvarstagande och har ett arbetssätt som är strukturerat och präglat av ordning och reda. Du är drivande i och har lätt för att skapa goda relationer samt god förmåga att samarbeta med både oss och externa parter. Vidare ser vi att du är en kreativ motivationsfaktor som trivs med att agera självständigt inom givna ramar men också är flexibel och kan ställa om när situationen kräver det. Som person är du öppen, nyfiken och har god förmåga att se möjligheter och kan hantera att vi är en verksamhet med ständiga utvecklingsfrågor. Du har också ett intresse i att möta målgruppen med beroendeproblematik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Utbildning inom motiverande intervju (MI)
• Utbildning i ASI-(Addiction Severy Index) och god vana av att utföra strukturerade intervjuer enligt metoden
• Erfarenhet inom avhopparverksamhet
• Erfarenhet och kunskap om myndighetens ansvar och gällande lagstiftning.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Anställningsvillkor
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på arbetslivs- och socialförvaltningen. Tjänsten inleds på enheten Skadligt bruk och beroende, men kan komma att flyttas till en annan enhet inom arbetslivs- och socialförvaltningen om förutsättningarna förändras.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt frånpolisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Söderlund jessica.soderlund@falun.se 023-851 38 Jobbnummer
9651286