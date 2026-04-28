Socialsekreterare till enheten mottag och utredning vuxen
2026-04-28
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Vi befinner oss i en omställningsperiod av vår organisation och vi kommer att dela upp oss i ett mottag och en utredningsgrupp. Vi samarbetar med andra avdelningar inom socialtjänsten där fokus kommer att läggas på förebyggande arbete och ett helhetstänkande kring individen.
Vi söker en medarbetare som ska förstärka enheten under införandet av ny organisation. Den vi söker bör vara flexibel samt ha några års erfarenhet av myndighetsutövning och då helst från områdena skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri eller LSS. Tjänsten är en tillsvidaretjänst och du kommer att få möjlighet att utvecklas tillsammans med dina kollegor i en dynamisk och framåtblickande verksamhet.
Enheten mottag och utredning vuxen är en av tre enheter inom avdelningen för vuxenstöd som ansvarar för myndighetsutövning. Vår arbetsplats finns i centrala Uddevalla med närhet till kollektivtrafik. Vi har möjlighet till friskvård, distansarbete och du får en bra introduktion genom arbetsledare och erfarna kollegor.
• Våra socialsekreterare arbetar med att utreda, bedöma och besluta inkomna ansökningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
• Vi arbetar i verksamhetssystemet LifeCare.
• Vi arbetar enligt Individens behov i centrum (IBIC)
• Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap som ger dig som medarbetare stor frihet att själv strukturera ditt arbeta. Det ställer samtidigt krav på eget ansvar samt kräver att du som medarbetare har förmåga att se till arbetsgruppens behov.
Du har stöd från en tillgänglig 1.e socialsekreterare samt erfarna medarbetare.
Vem söker vi
Vi söker en kollega som bidrar till vårt goda arbetsklimat och som vill göra skillnad för våra brukare. Den vi söker har en vilja att bemöta våra brukare på ett professionellt sätt och en förmåga kunna möta personen på rätt nivå.
En del av arbetet innebär att fatta beslut och att kunna motivera beslutet för den enskilde. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Examen från socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete.
• Erfarenhet av handläggning enligt IBIC är meriterande.
• Körkort för personbil.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten mottag och utredning vuxen Kontakt
Niclas Augustin +46522696756 Jobbnummer
9880787