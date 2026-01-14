Socialsekreterare till enheten försörjningsstöd
2026-01-14
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Arbetsmarknad och försörjning ansvarar för planering, genomförande och samordning av kommunens arbetsmarknadsinsatser samt handläggning av ekonomiskt bistånd. Det övergripande uppdraget är att stödja kommuninvånare till egen försörjning och att kunna vara delaktiga i samhället.
Vi söker nu en till två nya visstidsanställda medarbetare till enheten för försörjningsstöd på utbildnings- och arbetsmaknadsförvaltningen i Halmstads kommun.
Vad du ska göra
I arbetet som socialsekreterare ingår i huvudsak att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd samt att samverka med andra aktörer i syfte att stärka förmågan till den enskildes självförsörjning.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har en socionomexamen eller likvärdig utbildning (beteendevetenskaplig examen och socialrätt). Har du även tidigare erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ser vi det som en stor fördel.
Vem du är
Uppdraget kräver att du både kan arbeta självständigt samt tillsammans med andra kollegor och aktörer. Vi ser att du som söker har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi söker även dig som är bra på att kommunicera och har lätt för att anpassa ditt sätt att förmedla budskap efter mottagare så att förväntningarna blir tydliga för samtliga berörda parter.
Du som medarbetare är ett föredöme och agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund. Du uppmuntrar andra till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andramedarbetare. Uppmuntrar tilldelaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att utmana i ett gott syfte, både för de närmaste kollegorna och för organisationen i stort. Genom sättet att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor, vilket i sig bidrar till god arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder
Enheten sätter individens förmågor i fokus och vår främsta uppgift är att genom aktiva insatser och förändringsarbete skapa och stärka den enskildes förutsättningar till självförsörjning. Vi arbetar löpande i samverkan med andra myndigheter för att hjälpa människor till egen försörjning och ett självständigt liv.
Vi erbjuder dig möjligheten att ingå i ett engagerat team och att arbeta inom en viktig funktion i Halmstads kommun.
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
