Socialsekreterare till enheten för vuxna
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Socialsekreterarjobb / Kungälv Visa alla socialsekreterarjobb i Kungälv
2026-07-06
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Är du en empatisk och relationsskapande person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Då kan rollen som socialsekreterare till enheten för vuxna i Kungälvs kommun vara just något för dig! I denna betydelsefulla position kommer du att arbeta med vuxna som av olika skäl behöver stöd och hjälp för att förbättra sin livssituation.
Vår enhet består av enhetschef, två 1:e socialsekreterare, totalt 11 socialsekreterare, 1 socialadministratör samt tre kuratorer på vår socialmedicinska mottagning. Enhetens målgrupp är skadligt bruk och beroende, kriminalitet och unga vuxna.
Tillsammans med övriga socialtjänsten sitter vi aktivitetsbaserat flexkontor. 1-2 dagar per vecka kan medarbetarna arbeta på distans.
Vi arbetar systematiskt med ASI med flera strukturerade bedömningsinstrument.
Vi söker dig som har personlig mognad och kan ta egna initiativ samtidigt som du är flexibel och har en stark samarbetsförmåga. Din förmåga att skapa relationer och visa empati kan göra en stor skillnad i andras liv. Du behöver ha omdöme och en helhetssyn för att kunna bedöma och planera insatser som verkligen fungerar för individen.
Du kommer att ingå i ett engagerat team där vi prioriterar en positiv arbetsplatskultur och där din personliga utveckling står i fokus. Tillsammans skapar vi värde i människors vardag genom att ge stöd och vägledning till dem som behöver det mest. Om du är strukturerad och har en kallelse att hjälpa andra, vill vi gärna höra ifrån dig!Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på Enheten för vuxna i Kungälvs kommun får du en central roll i att stödja och vägleda individer i behov av hjälp och stöd i sin vardag. Ditt arbete kommer att innefatta:
Att genomföra utredningar och bedömningar av klienters behov.
Att erbjuda samtal och stödjande insatser, vilket kräver en empatisk förmåga och en helhetssyn på varje individ.
Samarbete med andra aktörer såsom vårdcentraler, psykiatri och andra aktörerr för att säkerställa ett integrerat och effektivt stöd.
Uppföljning av insatser och resultat för att kontinuerligt förbättra och anpassa arbetsmetoder utifrån klienternas behov.
Att arbeta strukturerat och självständigt, samtidigt som du är öppen för att ta initiativ och utveckla nya lösningar.
Vi söker dig som är flexibel och har en stark förmåga att skapa relationer, vilket är avgörande för att bygga förtroende med de klienter du kommer att arbeta med. Din personliga mognad och ditt omdöme kommer att vara viktiga verktyg i ditt dagliga arbete. Tillsammans skapar vi värde i människors liv!Kvalifikationer
Du har socionomexamen och gärna arbetat några år med målgruppen.
Då får gärna vara utbildad i ASI och tidigare ha arbetat i Treserva.
Du har en hög personlig mognad och förmågan att hantera känsliga situationer med empati och respekt.
Du tar initiativ och visar ansvar i ditt arbete, vilket hjälper dig att proaktivt stödja de som vi är till för.
Som en flexibel person anpassar du dig snabbt efter förändrade förutsättningar och visar en positiv inställning.
Du värdesätter samarbete och bygger relationer med både kollegor och klienter, vilket bidrar till en harmonisk arbetsmiljö.
Din empatiska förmåga gör att du kan sätta dig in i andra människors situationer och behov.
Du har ett gott omdöme och kan fatta välgrundade beslut baserat på en helhetssyn kring varje individs stödbehov.
En strukturerad arbetsmetodik tillåter dig att planera och utföra dina arbetsuppgifter med tydlighet och fokus.
Om du känner igen dig i dessa egenskaper och vill göra en verklig skillnad i människors liv, välkomnar vi din ansökan till oss på Kungälvs kommun!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Greger Hjelm greger.hjelm@kungalv.se 0303-239117 Jobbnummer
9992924