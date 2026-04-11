Socialsekreterare till Enheten för Vuxna
Östersunds Kommun / Socialsekreterarjobb / Östersund Visa alla socialsekreterarjobb i Östersund
2026-04-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Till Enheten för Vuxna söker vi nu en socialsekreterare för en tillsvidare anställning.
På enheten utreder vi insatser för vuxna enligt Socialtjänstlagen och ligger organisatorisk inom sektor barn och vuxna vid Social-och arbetsmarknadsförvaltningen. Enheten hanterar myndighetsutövning med huvuduppdrag att utreda och fatta beslut om insatser avseende missbruksvård samt stöd och skydd för vuxna utsatta för våld i nära relation. Vi söker någon som helst är trygg att jobba med båda målgrupperna. Det förekommer att vi utreder andra ansökningar från vuxna med olika typer av stödbehov.
Utredningsarbetet sker i grunden självständigt men i hög samverkan med enheten för barn och familj och andra delar av socialtjänsten samt region och polis.
Ditt nya jobb
Som socialsekreterare på Enheten för vuxna kommer du att möta personer i utsatta livssituationer med missbruk och/eller våld. Det är din arbetsuppgift att genomföra riskbedömningar avseende fortsatt våld och utreda behov av andra insatser som kan stötta personen framåt. Det kan röra sig om allt ifrån omfattande skyddande insatser till enklare rådgivning via telefon. Du har ett stort handlingsutrymme och stora möjligheter att göra skillnad för en medborgare. Gällande medborgare med missbruksproblematik förekommer utredning enligt både SoL och LVM. Vi använder ASI och FREDA som utredningsverktyg. Arbetstiderna är mellan 8-17 och med hög tillgänglighet. Du behöver kunna ställa om när arbetet för dagen inte blev som planerat och du behöver kunna prioritera vad som behöver göras först i ibland stressfyllda situationer. En jourtelefon bemannas under kontorstider.
Vanliga arbetsuppgifter
Utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden
dokumentation av ärenden
stödja och hjälpa människor i kritiska och utmanande situationer
akuta bedömningar av inkomna ärenden
samtal av rådgivande karaktär
samverkar med andra myndigheter och samarbetspartners
Din kompetens

Kvalifikationer
Du har socionomutbildning
Du har god datorvana
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du har körkort
Meriterande
Du har kunskaper inom aktuell lagstiftning
Du har erfarenhet av myndighetsutövning
Du har erfarenhet av att samverka med externa aktörer Det är meriterande om du har arbetat med och vidareutbildat dig inom våld i nära relationer samt har kunskaper i verksamhetssystemet Viva
God kännedom om socialtjänstlagarna
God kännedom om LVM
Utbildning i ASI
Du har utbildning i riskbedömningsinstrumenten Freda, Patriark eller Sara V-3
Vi söker dig
Du är en snabblärd och posititv person med starkt eget driv. Vi tror att din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer är en av dina styrkor. I utmanande situationer är du den som bevarar lugnet och fokuserar på det som är viktigt. Det gör att du har förmåga att fatta väl genomtänkta beslut och agera på ett effektivt sätt. Som socialsekreterare är du van att följa lagar och riktlinjer, men samtidigt är du kreativ och inte rädd för att tänka utanför boxen. Du gillar utmaningar i arbetet och värderar att samtidigt ha kul på jobbet.
En hälsning från din blivande chef
Välkommen till Enheten för Vuxna! Här är vi som individer både vårat största arbetsredskap men även varandras arbetsmiljö. Därför är det så viktigt med en bra mix av människor med olika styrkor och kompetenser, som tillsammans jobbar för att vi både ska trivas på jobbet och göra skillnad för våra medborgare på riktigt. Tveka inte att ta kontakt vid frågor om tjänsten, vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21
)
831 35 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Cecilia Strand cecilia.strand@ostersund.se
