Socialsekreterare till Enheten för Stöd och Omsorg, myndighet
2025-12-08
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-12-08Beskrivning
Socialsekreterare till Socialtjänsten, Enheten för Stöd och Omsorg
Enheten för Stöd och Omsorg är en del av Trygghet och Stöd inom Individ- och Familjeomsorgen.
På enheten handlägger vi insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vår enhet består av 18 erfarna handläggare med stort engagemang och hög kompetens inom verksamhetsområdet.
Enheten leds av i dagsläget en förste socialsekreterare och en enhetschef. Vi kommer under våren utöka med en till förste socialsekreterare. Det är våran nuvarande kollega som har blivit anställd i denna roll och vi söker hennes efterträdare i rollen som socialsekreterare.
Du kommer i din roll få stöd av erfarna och engagerade kollegor samt en närvarande arbetsledning som stöttar dig i arbetet.
Vill du få en möjlighet att växa och utvecklas, samtidigt som du får ett meningsfullt, intressant och utmanande arbete? Då kan detta vara en tjänst för dig!Dina arbetsuppgifter
- Utreda och handlägga ärenden enligt SoL.
- Bedöma behov och fatta beslut om insatser.
- Ge stöd och vägledning till den enskilde/anhöriga/företrädare.
- Samverka med andra myndigheter och aktörer.
- Dokumentera och följa upp ärenden.
Med den nya socialtjänstlagen som träder i kraft, kommer du tillsammans med kollegorna arbeta för att kunna erbjuda en socialtjänst som är mera förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. I din roll kommer du att vara en viktig del i att implementera och anpassa våra rutiner och arbetssätt för att säkerställa att vi uppfyller de nya kraven och riktlinjer i linje med lagens intentioner. Kvalifikationer
- Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
- Erfarenhet av myndighetsutövning.
- Erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller liknande verksamhet.
- Goda kunskaper i SoL och annan relevant lagstiftning.
- Förmåga att arbeta självständigt och i team.
- God kommunikativ förmåga och empatiskt bemötande.
- Kunskap i Treserva och IBIC är det meriterande.
- B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan utbildning som prövas likvärdigt. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och god kännedom om gällande lagstiftning och socialtjänstens uppdrag.
Vårt uppdrag är att tillgodose den enskildes behov av insatser med syfte att bidra till ökad självständighet utifrån individens förutsättningar. Vi fäster stor vikt vid den enskildes delaktighet. Vi använder oss av utredningsmetoden IBIC.
Som person är du noggrann och självständig och har lätt för att hantera när förutsättningar och planering ändras i arbetet. Du har förmågan att driva flera komplexa utredningar samtidigt och din flexibilitet gör att du kan snabbt prioritera om ditt arbete när situationen så kräver. Då arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, bör du ha god samarbetsförmåga, vara utåtriktad och positiv. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi arbetar med löpande urval och kallar kontinuerligt sökande till intervju så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
