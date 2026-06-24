Socialsekreterare till Enheten för Stöd och Omsorg, myndighet
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2026-06-24
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning
Socialsekreterare till Socialtjänsten, Enheten för Stöd och Omsorg
Enheten för Stöd och Omsorg är en del av Trygghet och Stöd inom Individ- och Familjeomsorgen.
På enheten handlägger vi insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vår enhet består av 17 erfarna socialsekreterare med stort engagemang och hög kompetens inom verksamhetsområdet.
Enheten leds av i dagsläget två förste socialsekreterare och en enhetschef.
Du kommer i din roll få stöd av erfarna och engagerade kollegor samt en närvarande arbetsledning som stöttar dig i arbetet.
Då vår kollega kommer gå vidare till nya utmaningar söker vi nu en ny kollega och medarbetare.
Under hösten kommer vi att genomföra förändringar inom enheten för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra socialsekreterare i sitt uppdrag samt stärka vårt förebyggande arbete, öka vår tillgänglighet och erbjuda en kunskapsbaserad socialtjänst på sikt.
I din roll blir du en central del av denna utveckling. Du kommer att bidra till att forma, implementera och anpassa våra rutiner och arbetssätt så att de möter de nya krav och riktlinjer som följer av socialtjänstlagens intentioner.
Vill du få en möjlighet att växa och utvecklas, samtidigt som du får ett meningsfullt, roligt och utmanande arbete? Då kan detta vara en tjänst för dig!Dina arbetsuppgifter
Vårt uppdrag är att tillgodose den enskildes behov av insatser med syfte att bidra till ökad självständighet utifrån individens förutsättningar. Vi fäster stor vikt vid den enskildes delaktighet. Vi använder oss av utredningsmetoden IBIC.
Utreda och handlägga ärenden enligt SoL.
Bedöma behov och fatta beslut om insatser.
Ge stöd och vägledning till den enskilde/anhöriga/företrädare.
Samverka med andra myndigheter och aktörer.
Dokumentera och följa upp ärenden Kvalifikationer
Som person är du noggrann och självständig och har lätt för att hantera när förutsättningar och planering ändras i arbetet. Du har förmågan att driva flera komplexa utredningar samtidigt och din flexibilitet gör att du kan snabbt prioritera om ditt arbete när situationen så kräver. Då arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, behöver du ha god samarbetsförmåga, vara utåtriktad och ett gott professionellt bemötande, för att lyckas i ditt uppdrag
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
Erfarenhet av myndighetsutövning.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller liknande verksamhet.
Goda kunskaper i SoL och annan relevant lagstiftning.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
God kommunikativ förmåga och empatiskt bemötande.
Kunskap i Treserva och IBIC är det meriterande.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi arbetar med urval löpande och kallar kontinuerligt sökande till intervju så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Cecilia Solving 0303238000 Jobbnummer
9977969