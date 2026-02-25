Socialsekreterare till Enheten för Skadligt bruk och beroende i SF Sydväst
2026-02-25
Dina arbetsuppgifter
Vår enhet befinner sig idag i en kreativ process dels med avsikterna i den nya socialtjänstlagen, att vi fortsatt har en framdrift i våra arbetsstrukturer och därtill en kommande samsjuklighetsreform på ingång, där alla på enheten är viktiga och så även du! Vi har och ska fortsätta ha en ändamålsenlig och professionell verksamhet för stadsområdets invånare som behöver vårt stöd, samtidigt som vi prioriterar en god arbetsmiljö med givande diskussioner för att omhänderta vårt komplexa arbete.
Du kommer att ingå i enhetens utredningsteam, där all bedömning om rätt till bistånd inom skadligt bruk och beroende handläggs. Vi är totalt 16 utredande socialsekreterare på enheten med tre 1:ar som delar på metodhandledning och ärendegenomgångar, för att prioritera nära arbetsledning. Enheten består av både socialsekreterare som arbetat länge och de som har en kortare tid i yrket. Vi tycker det är viktigt att hela enheten bidrar till ett kollegialt ansvarstagande och hjälpsamhet som även mynnar ut i ett gott arbetsklimat, eftersom vårt uppdrag är väldigt komplext och utmanande i vissa fall.
Arbetsuppgifterna som socialsekreterare i utredningsenheten består i huvudsak av att handlägga och utreda ansökningar och anmälningar gällande skadligt bruk och beroende samt boende, kopplat till målgruppen. Du använder verktyg som ASI för kartläggning och uppföljning och kommer att delta i samverkansmöten både internt och extern för klients bästa. Vi handlägger även tvångsvård enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) och hanterar orosanmälningar i aktuella ärenden.
Som anställd hos oss kommer du att erbjudas extern processhandledning tillsammans med dina kollegor och möjlighet till hemarbete. Du kommer att få en egen arbetsplats, dela kontorsrum med en kollega, och kunna utvecklas i din roll som socialsekreterare.
Vuxenenheten i Socialförvaltningen Sydväst är lokaliserade på Topasgatan 58 men även på Näverlursgatan 24 och består av ett gemensamt Mottag, Unga vuxna (18-25 år), Boendeenhet samt Enheten för Skadligt bruk och beroende, totalt ca 50 medarbetare.
Enheten består av dels myndighetsutövning, men även en utförarenhet, Resursgruppen, som arbetar preventivt och nära vårt Mottag. Arbetsplatsen för enhetens utredningsteam är på Topasgatan, och sitter i samma korridor som rehab.enheterna inom Försörjningsstöd, i syfte att öka samarbetet i våra gemensamma ärenden, vilket är framgångsrikt!
Kvalifikationer
Du ska ha en socionomexamen och gärna erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Vi ser det som meriterande om du har B-körkort.
Eftersom vi möter individer med olika behov och komplex problematik behöver du ha ett gott bemötande och kunna tydlig hantera inkommande ansökan och anmälningar och jobba för att individen ska bli involverad i sitt ärende. Det är även viktigt att du visar respekt för alla du träffar på jobbet och har ett trevligt och hjälpsamt sätt, även i stressiga situationer.
Du behöver ta ansvar för dina arbetsuppgifter, kunna strukturera och prioritera arbetet på ett bra vis och gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följa upp hur det blev.
I arbetet behöver du vara lyhörd, lyssna, visa intresse och respekt för dina kollegor och de du möter och det är viktigt att du förstår enhetens gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.
