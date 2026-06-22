Socialsekreterare till Enheten för relationssvåld
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2026-06-22
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du intresserad av att arbeta inom området relationvåld? Då finns det ett arbete att söka vid Enheten för relationsvåld (ERV) där vi nu söker socialsekreterare.
Ditt nya jobb
På ERV sätter vi medborgaren i fokus och viktiga perspektiv för oss är att synliggöra våldets konsekvenser, både för vuxna och barn, och att ge hopp om att det går att bryta upp från våldet. Utgångspunkten för arbetet är socialtjänstlagen och det särskilda ansvaret för att erbjuda stöd och hjälp för att förändra sin situation. Vi vänder oss till målgrupperna våldutsatta, personer som utövar våld, personer som köper sexuella tjänster (KAST) och de som säljer sexuella tjänster (MIKA).
Enheten består av en mottagning, en utredningsenhet och en öppenvård. Vi är åtta socialsekreterare och fem behandlare. På enheten arbetar också en 1e socialsekreterare som ansvarar för det dagliga arbetet för socialsekreterare och en samordnare som ansvarar för arbetet i öppenvården, en enhetschef och en administratör.
Din kompetens
Du är utbildad socionom. Har du erfarenhet av tidigare arbete med myndighetsutövning inom området relationsvåld är det meriterande. Även erfarenhet inom socialtjänsten med liknande arbetsuppgifter är meriterande. Du har lätt för att samarbeta med olika aktörer. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Som anställd inom Jönköpings kommun får du ta del av en rad olika förmåner. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner
Välkommen till oss
Enheten för relationsvåld (ERV) finns på Sofiahuset, centralt i Jönköping och är organisatoriskt placerad inom individ- och familjeomsorgens område vuxen.
Vi erbjuder dig som medarbetare 7 timmars arbetsdag där arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag, individuell lönesättning samt handledning. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetens 1:e socialsekreterare samt enhetschef.
Bra att veta
Vi söker en socialsekreterare, heltid, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dagtid måndag till fredag.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras.
Vi använder oss av löpande urval och intervjuerna för tjänsten sker under veckorna 30-32. Söker du tjänsten och blir kallad på intervju behöver du vara tillgänglig under denna period.
För mer information om befattningens löneintervall se: Lön och lönestatistik
Innan eventuell anställning görs en registerkontroll där du ska kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: Fackliga Soc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Jobbnummer
9971749