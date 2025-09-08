Socialsekreterare till enheten för myndighetsutövning: stöd och omsorg
Trollhättans Kommun / Socialsekreterarjobb / Trollhättan Visa alla socialsekreterarjobb i Trollhättan
2025-09-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Är du utvecklingsorienterad och som vill göra skillnad med oss? Vill du ingå i ett team där samarbete och flexibilitet är grundläggande i vår yrkesutövning? Då är vi rätt arbetsplats för dig! Vilka är vi?Publiceringsdatum2025-09-08Beskrivning av verksamheten
Enheten för myndighetsutövning: stöd och omsorg tillhör Trollhättans stads Omsorgsförvaltning.
Enheten är uppdelad inom olika team och vi fattar beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning. På enheten finns det totalt 29 handläggare och 4 Teamledare.
Vi har genomfört ett omställningsarbete med fokus på att göra det enkelt att få hjälp, förebyggande insatser och att våra insatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar.
Som ett led i att göra det lättillgängligt och med fokus på förebyggande så har vi nu en arbetsstruktur som innebär en väg in till myndigheten via Trollhättans Stads Kontaktcenter, ett mottagningsteam och flera utredning/uppföljningsteam på enheten.
Är du en person som vill vara med och bidra till vår fortsatta spännande omställningsresa?
Vi söker nu en kompetent vikarierande socialsekreterare till Planeringsteamet.
Du som söker tjänsten vill berika oss med ditt positiva och öppna förhållningssätt som ser till möjligheten att förbättra och utveckla teamets fortsatta resa framåt genom sin optimistiska inställning.
Inom enheten finns ett väl utvecklat metodstöd för våra handläggare genom metodhandledning både individuellt och i grupp som syftar till att stärka oss i vår yrkesroll.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som socialsekreterare innebär att i mötet med den enskilde utreda, bedöma och fatta beslut om insatser samt bedriva ett aktivt uppföljningsarbete.
Uppdraget innebär vidare att säkerställa en likvärdig och rättssäker handläggning med fokus på individens inflytande och delaktighet. Vi på enheten arbetar förebyggande och har ett hälsofrämjande perspektiv där ansökan prövas om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Digitala lösningar skall om möjligt alltid övervägas.
Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv för den enskilde individen och vi samarbetar utifrån detta med den enskildes nätverk, andra myndigheter och organisationer. Det innebär ett nära samarbete med enhetschefer, omvårdnadspersonal samt omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Även ett stort samarbete sker med externa aktörer som tex socialtjänst, Försäkringskassan och VG-regionen.
Arbetet som socialsekreterare är ofta omväxlande och utmanande, men också meningsfullt. Arbetet innefattar att både arbeta självständigt och i team och kräver både ansvarstagande och en ödmjukhet för att de beslut som vi fattar påverkar människors liv.
Inom teamen vill vi att du aktivt deltar i att utveckla arbetet tillsammans med teamledare samt bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt och att du håller dig uppdaterad inom aktuell lagstiftning och regelverk.
Hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där du får utveckla din kompetens och vi lär mycket av varandra. Vi som arbetsgivare uppmuntrar till en aktiv fritid genom att erbjuda friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och vi har även möjlighet till flexibel arbetstid och det finns möjlighet att arbeta på distans i en viss omfattning.Kvalifikationer
Vi söker Dig som har högskoleexamen från Socionomprogrammet eller Socialpedagogiska programmet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du skall vara väl förtrogen med de lagar som styr vår verksamhet och det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet utav myndighetsutövning. Goda IT-kunskaper önskas då vi idag arbetar i verksamhetssystemen VIVA och SAMSA. Det ställs krav på att du hanterar det svenska språket väl, både i tal och skrift. Även B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen som socialsekreterare ser vi att du är lyhörd och har god social förmåga för att skapa bra och produktiva möten. I samverkan med brukarna och deras närstående behöver ditt bemötande vara varmt och engagerande samtidigt som du är tydlig i din kommunikation och kan skapa förtroende. Arbetet ställer vidare krav på självständighet, flexibilitet och att du som person är mål och resultatinriktad med också att du tar ansvar för att vi tillsammans når verksamhetens mål. Vi tror även att du med din positiva inställning är med och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet för denna tjänst.
Anställningsinformation
Tjänsten är ett vikariat fram till 2026-08-31. Startdatum enligt överenskommelse. Intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Annelie Oskarsson, Enhetschef 0520-497855 Jobbnummer
9496385