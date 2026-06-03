Socialsekreterare till Enheten för familjehem
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2026-06-03
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Vill du ingå i ett engagerat team som brinner för det sociala arbetet? Då är detta rätt tjänst för dig! Ta chansen att få ett jobb där du får möjlighet att göra skillnad varje dag, som socialsekreterare. Vi sätter service och rättssäkerhet högt och vi drivs av att kunna göra skillnad för våra barn, och deras familjer! Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
På enheten för Familjehem arbetar socialsekreterare i rollen som barnhandläggare, familjehemssekreterare eller utredare. Här följer och stödjer vi barnet i familjehemmet och stödjer familjehemmen i sitt uppdrag. Tillsammans utvecklar vi kontinuerligt verksamheten, ett arbete som möjliggör delaktighet och ett engagemang, som vi tycker är lika spännande som viktigt.
Till de här tjänsterna söker vi dels barnhandläggare som följer vården för de barn och unga som är placerade i familjehem, och dels en familjehemssekreterare.
Hos oss är du aldrig ensam. Du får ett kontinuerligt stöd i ärenden av din närmaste chef, din gruppledare och dina kollegor och har även möjlighet till extern handledning. För att du ska lyckas i din roll finns även medarbetare med andra yrken redo att stötta dig, så som administratörer, medhandläggare och transportörer.
Det här får du hos oss
Vi erbjuder dig en trygg anställning i en stor organisation, med många möjligheter att prova på olika inriktningar och arbetsuppgifter inom socionomområdet.
Vi vet att kompetensutveckling är viktigt för att lyckas och trivas på jobbet, och erbjuder dig som jobbar här möjlighet till fördjupning och specialisering utifrån vår kompetenstrappa. Du får också gå utbildningar, delta på föreläsningar och på andra sätt fördjupa dig inom ditt område.
Som nyanställd får du en gedigen introduktion, så att du kan känna dig trygg i din nya roll. Du tilldelas även en fadder, en kollega, som kan stötta dig i praktiska frågor om allt ifrån vart kaffemaskinen finns, till hur olika processer ser ut.
Vi erbjuder möjlighet att arbeta hemifrån i viss mån.
Exempel på arbetsuppgifter
utreda och handlägga ärenden enligt SoL, LVM och LVU
ha kontakter både i utredningssyfte samt i syfte att bidra till att stärka personernas egna resurser
skriva yttranden till olika myndigheter
samarbeta med externa samarbetspartner
besluta enligt delegation
samarbeta med övrig socialtjänst
följa upp insatser
delta vid nätverksmöten, SAMBA, SIP
Om arbetsplatsen
Enheten består av 40 personer. Familjehem är främst uppdelad i fyra grupper som arbetar med att rekrytera, utreda och stödja våra familjehem samt följa och stödja barnet i familjehemmet. Vi sitter i lokaler nära Örebro Centralstation, på Ribbingsgatan 1-3.
Läs mer om hur det är att arbeta på Socialförvaltningen på vår https://extra.orebro.se/jobb/yrken/socialforvaltningen/socialsekreterare.4.4ab318bf18affc1c96710d2.html Kvalifikationer
Att jobba som socialsekreterare hos oss är utmanande, stimulerande och komplext. Därför behöver vi dig som är trygg och stabil. Vi tror också att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Arbetet kräver även att du kan växla mellan olika arbetsuppgifter samt att du har en förmåga att hitta snabba, rättssäkra lösningar och har förmåga att behålla lugnet i stressade och pressade situationer.
Du föredrar att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande samtidigt som du tar stort ansvar för att självständigt driva arbetet framåt. Du är lyhörd i kontakten med andra och du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga, vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Förstås är du även engagerad och vill delta aktivt i att utveckla arbetet till nytta för dem som vi är till för.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
socionomexamen 210 hp
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
erfarenhet av familjehemsvård
erfarenhet/kunskap att arbeta med BBIC (Barns behov i centrum)
erfarenhet/kunskap att arbeta med MI (Motiverande samtal)
erfarenhet av dokumentationssystemet LifecareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Arbetstid: dagtid med flexavtal
Antal tjänster: 3
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer planeras att hållas på plats på Ribbingsgatan under vecka 20 & 21.
Innan du erbjuds anställning kan du behöva visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistretSå ansöker du
Sista ansökningsdag är 5 maj.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 677/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Akademikerförbundet SSR +4619213096 Jobbnummer
9945348