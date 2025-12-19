Socialsekreterare till Enheten för boende
2025-12-19
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen finns till för Mölndalsborna där vi ger stöd och insatser för att nå ett självständigt liv och trygghet. Du kommer till en modern, nyfiken och utvecklingsinriktad förvaltning med cirka 240 anställda. Vi går mot ett processorienterat arbetssätt där brukaren står i fokus.
Enheten för boende har ett samlat uppdrag för boendefrågor, som rör både myndighetsutövning och utföraruppdrag, kopplat till socialtjänstens ansvar för bostadsanskaffning och det vräkningsförebyggande arbetet. Stadens budget- och skuldrådgivning är också organiserad under enheten.
Publiceringsdatum2025-12-19
Enhetens arbete riktar sig till en bred målgrupp som befinner sig i eller riskerar hemlöshet. Vi ansvarar dock inte för boendelösningar för personer med behov av vård och behandling på grund av beroendeproblematik, omfattande psykiatriska problem eller kriminalitet.
Du kommer i din yrkesroll både ha en utredande och myndighetsutövande roll men samtidigt ha en rådgivande och uppsökande funktion i det vräkningsförebyggande arbetet. Du utreder och fattar beslut om rätten till bistånd till boende, följer upp det beviljade biståndet och omprövar rätten till fortsatt bistånd. Du placerar dels inom ramavtal för boende med stöd men handlägger även ekonomiskt bistånd till de personer som befinner sig i strukturell hemlöshet.
Du arbetar aktivt med processer, upprättar handlingsplaner och uppdrag. Du stöttar individen mot självständighet. Du kommer att ha ett tätt samarbete med boendestödjarna som jobbar med kontraktsuppföljning, bo-sök och boendeplanering.
Intern och extern samverkan är en stor del av ditt arbete. Hit hör till exempel extern samverkan med hyresvärdar och kronofogden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Det är till fördel om du har tidigare arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst, gärna att du har utrett rätten till bistånd för boende. Du bör vara intresserad av samt väl förtrogen med boendefrågor inom socialtjänsten samt ha erfarenhet av att arbeta med socialt utsatta personer. Du är van vid att dokumentera samt har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av datastödsystemet Treserva.
Du är en strukturerad och lösningsfokuserad person med vilja och förmåga att självständigt organisera ditt arbete. Du är samtidigt lyhörd och har ett professionellt förhållningssätt med uppdraget och brukaren i fokus. Eftersom samverkan är en viktig del vill vi att du har ett helhetsperspektiv och är duktig på att skapa och upprätthålla goda relationer med andra samarbetspartners. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som anställd i Mölndals stad får du ett friskvårdsbidrag om 2000 kr/år. Vi sitter i kontorslokaler där du kommer att dela kontorsrum med kollega.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
