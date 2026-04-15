Socialsekreterare till enheten för barn och unga
2026-04-15
Vill du arbeta i en socialtjänst som satsar på kvalitet, kollegialt stöd och hållbara arbetsvillkor? I Sollentuna får du möjlighet att göra verklig skillnad för barn och unga - tillsammans med engagerade kollegor och ett nära ledarskap.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare möter du barn, ungdomar och familjer i olika livssituationer.
Du genomför utredningar enligt socialtjänstlagen, gör bedömningar, fattar beslut och följer upp beviljade insatser.
Vi arbetar enligt Signs of Safety och har ett tydligt fokus på samarbete, delaktighet och nätverk runt barnet. Utredningar genomförs alltid tillsammans med kollega, vilket bidrar till kvalitet, trygghet och lärande i uppdraget. Vi har även ett välfungerande samarbete med vår öppenvård.Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga är meriterande
Du arbetar strukturerat, uttrycker dig väl i tal och skrift och trivs i ett arbete med högt tempo
Du är flexibel, samarbetsinriktad och trygg i din yrkesroll
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett nära och tillgängligt ledarskap
Mentorskap och introduktionsstöd för nyanställda
Utbildning i BBiC, Signs of Safety och MI
Flextid, semesterdagsväxling och friskvårdsbidrag
En stabil organisation med fokus på kvalitet och utveckling
Hos oss får du arbeta i en socialtjänst som kontinuerligt utvecklar sina arbetssätt och där ditt professionella omdöme tas tillvara.Om företaget
På socialkontorets avdelning barn och unga arbetar cirka 120 medarbetare i mindre, välstrukturerade enheter. Verksamheten är organiserad för att skapa delaktighet, god arbetsmiljö och jämn arbetsbelastning.
Barn- och ungdomsenheterna arbetar med mottagning och utredning för barn och unga 0-20 år. Arbetet bedrivs i team med tydlig ärendefördelning, specialistfunktion för introduktion och mentorskap samt ett nära samarbete mellan gruppledare och enhetschef. Vi arbetar helt digitalt och har ett etablerat arbetssätt som ger struktur, kvalitet och stöd i det dagliga arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans arbetar vi för att göra Sollentuna till en trygg och attraktiv kommun för barn, unga och familjer.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
