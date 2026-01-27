Socialsekreterare till enheten för barn och unga
2026-01-27
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.

Arbetsuppgifter
Arbetet i utredningsgruppen innefattar att utreda barns- och ungdomars situation och eventuella behov av stöd samt att verkställa beviljade insatser, övriga beslut och följa upp insatser.
Placeringsgruppen består av både socialsekreterare med barn och ungdomars uppföljningsansvar och familjehemssekreterare. Där fokuserar arbetet på de barn som är placerade både tillsammans med sina föräldrar och enskilt i familjehem eller HVB.
Inom båda grupperna handläggs ärenden enligt SoL, LVU, LUL och LSU. Vi jobbar i nära samverkan med barnet/ungdomen och dess familj, övriga enheter på IFO, familjehem och externa samverksanspartners i syfte att tillgodose varje enskilt barns/ungdoms behov på bästa sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
* socionomexamen
* B-körkort
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
För att trivas i rollen som socialsekreterare uppskattar du att alla dagar ser olika ut. Du arbetar både enskilt och tillsammans med övriga kollegor samt andra professioner. Du skapar relationer, kommunicerar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du är följsam, analytisk samt sätter gränser och fattar beslut. Du förutsätts ha ett starkt barnperspektiv där du verkar för barns och föräldrars delaktighet genom hela deras kontakt med oss.
Kompetens som är meriterande är kunskaper inom BBIC, verksamhetssystemet Combine samt erfarenhet av handläggning.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
