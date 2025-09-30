Socialsekreterare till enheten Beroende och kriminalitet (20 år +)
Välkommen till oss
Vill du arbeta i en engagerad arbetsgrupp där vi kombinerar kunskap, erfarenhet och hjärta för att stötta människor i svåra livssituationer? Enheten Beroende och kriminalitet arbetar med vuxna personer från 20 år och uppåt med beroendeproblematik, samsjuklighet och hemlöshetsproblematik.
Vi är 17 medarbetare bestående av socialsekreterare, uppsökare och lotsar. Inom området driver vi även en välfungerande öppenvårdsbehandling i egen regi, vilket ger oss goda möjligheter att skapa helhet för våra klienter.
Din roll
Som socialsekreterare i beroendegruppen får du ett varierande och meningsfullt arbete. Vi deltar just nu i en pilot för den nya socialtjänstlagen (SoL) och utforskar hur framtidens socialtjänst kan se ut. Som nyanställd blir du en viktig del av den här spännande resan, där du får prova nya arbetssätt och arbetsuppgifter och vara med och utveckla vår verksamhet.
I ditt dagliga arbete ansvarar du för att utreda och handlägga ansökningar och anmälningar enligt SoL och LVM, följa upp beslutade insatser samt göra bedömningar utifrån klienternas individuella behov. Många av våra klienter befinner sig i en mycket utsatt situation och behöver stöd på flera livsområden. Här blir din förmåga att bygga relationer och skapa tillit avgörande.
Vi arbetar med motiverande samtal (MI) och använder ASI som bedömningsmetod i utredningsarbetet. Vår öppenvård i Rågsved är en viktig del av vårt arbete. Vi utgår från en evidensbaserad praktik och lägger lika stor vikt vid professionens samlade erfarenheter, forskningsevidens och brukarens delaktighet och erfarenheter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• Socionomexamen
• Har erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten.
• Talar och skriver svenska flytande. Vilket är viktigt i kommunikationen med brukare, vid
dokumentation och samarbete med kollegor och externa kontakter.
Det är meriterande om du har
• ASI-utbildning och MI-utbildning.
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Paraplyet.
• B-körkort.
• Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt men i dialog med chef och kollegor. Du är strukturerad, gillar att samarbete med andra, och du har en bra förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Arbetet innebär en hel del samverkan med olika kontaktytor och det är därför viktigt att du tycker om att skapa och underhålla relationer. Du visar dessutom på en en uthållighet då ärendena är mycket komplexa. Som socialsekreterare har du en förmåga att snabbt omprioritera i ditt arbete om behoven hos brukarna ändras.
Stort vikt läggs på personlig lämplighet.
Hej från din blivande chef Tony!
"Jag tror på tillit och ansvar. Hos mig får du utrymme att själv hitta vägar i svåra ärenden , men alltid med stöd av kollegor och mig som chef. Jag vill att vi ska ha ett kreativt och tillåtande klimat där vi vågar testa nytt, lära av misstag och utvecklas tillsammans. Sist men inte minst att vi har kul på jobbet!
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med engagerade och erfarna kollegor
Närvarande chefer och regelbunden handledning
Friskvårdsbidrag och tillgång till gym i huset
Flexibla arbetstider enligt flextidsavtal, vinter-och sommararbetstid samt möjlighet till semesterväxling
Centralt läge vid Globen med goda kommunikationer
Vi intervjuar löpande under rekryteringen. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
