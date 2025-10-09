Socialsekreterare till enheten Barn och ungdom Myndighet
2025-10-09
Tycker du att det är stimulerande när det händer mycket - och trivs du i förändrings- och utvecklingsprocesser? Har du precis som vi ett högt engagemang för barn och ungdomars bästa? Tycker du att teamwork 'makes the dream work'? Då behöver vi dej!
Välkommen till vårt engagerade utredarteam för barn och unga!Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består främst av att genomföra utredningar av barn och unga 0-20 år och deras familjer, enligt Socialtjänstlagen och LVU, samt följa upp beslutade insatser. Vi utreder och följer upp insatser enligt BBIC, utifrån gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer. Du samverkar med interna och externa samarbetspartners och deltar aktivt i enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. På enheten finns ett nära ledarskap och du kommer att erbjudas introduktion av vår metodstödjare. Du har tillgång till handledning och kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Utredargruppen är en del av Barn- och ungdomsenheten som består av Familjehemsgruppen och Utredargruppen. Hela enheten leds av en enhetschef och tre gruppchefer.
Vår grupp som arbetar med utredningar består av 16 medarbetare varav 12 arbetar med utredningar av barn och unga 0-20 år, tre arbetar med inriktning mot unga som är externt placerade på HVB, SIS eller stödboende och en arbetar som metodstödjare. Metodstödjarens roll är att hjälpa till att stötta och utveckla gruppen och kollegorna. Gruppen leds av två gruppchefer och en enhetschef. Den består av en blandning av nya medarbetare och kollegor som arbetat länge, vilket vi tycker skapar en bra dynamik av nyfikenhet, kunskap och energi framåt. Gruppen genomsyras av att vi har roligt på jobbet och ställer upp för varandra. Här finns ingen prestige - behöver någon hjälp så hjälper alla till. Vi gör det här tillsammans!
Nynäshamns kommun har en stor egen öppenvård, och samverkan med polis, skola och hälso- och sjukvård är väletablerad. Vi befinner oss i en spännande utveckling för att möta behoven i den nya socialtjänstlagen. Implementering av Signs of Safety har påbörjats under 2025 och kommer att fortgå under 2026 och det gäller också socialförvaltningens teambaserade arbetssätt.
Arbetsplatsen är belägen i Nynäshamns kommunhus på promenadavstånd från pendeltåget och med magisk utsikt över havet och hamnen.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• socionomexamen
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av socialt arbete med myndighetsutövning för barn och unga
• erfarenhet av BBIC, Signs of Safety och motiverande samtal (MI)
• talar ytterligare språk
Personliga egenskaper vi letar efter
Som person är du lugn, stabil och ansvarsfull, med stort engagemang och intresse för arbetet med barn och unga. Du har en god samarbetsförmåga och kan skapa relationer, kommunicera på ett tydligt sätt och kan hantera komplexa relationer. Det faller sig naturligt för dig att individens behov bäst möts genom samarbete och samverkan. Du kommer att arbeta med såväl akut problematik som långsiktiga mål, vilket kräver ett flexibelt förhållningssätt och att du planerar, strukturerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en hög grad av personlig mognad och kan skilja på det professionella och det personliga. Du behåller realistiska perspektiv på situationer och har god självinsikt.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
• Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också viss möjlighet till distansarbete.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SON/2025/0310/023 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Gruppchef
Alejandra Asenjo Padilla alejandra.asenjopadilla@nynashamn.se Jobbnummer
9549825