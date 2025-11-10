Socialsekreterare till enheten Barn och Familj
2025-11-10
Publiceringsdatum2025-11-10Beskrivning
Söker du ett utvecklande och meningsfullt arbete där du får använda din kompetens för att skapa trygghet för barn och familjer? Då är du varmt välkommen till oss!
Barn och familj i Sydväst består av tre utredningsenheter med tre team vardera.
Varje team har en 1:e socialsekreterare och leds av en enhetschef. Vi är måna om att du får en bra start i din roll som socialsekreterare och kommer i gång på bästa sätt. På varje utredningsenhet finns en socialsekreterare med särskilt uppdrag att ansvara för introduktionen av nya medarbetare utöver din förste socialsekreterare. Det innebär att du får ett väl anpassat stöd och en individuell introduktionsplan som utformas utifrån din erfarenhet under din första tid här hos oss. Du kommer att successivt slussas in i arbetet med gott stöd av socialsekreteraren med särskilt uppdrag, av din arbetsledare och av ditt team. Vi erbjuder metodstöd, extern handledning och fördjupad utbildning i handläggning, dokumentation och juridik. Vi är en utredningsenhet med erfarenhet som strävar efter att utvecklas och har flera utvecklingsgrupper där man kan fördjupa sig inom specialområden.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med barn mellan 0-18 år och deras föräldrar. Du kommer göra förhandsbedömningar, utredning och uppföljning av olika insatser, så som öppenvård, kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt SoL och LVU-placeringar på boenden och familjehem. Vårt främsta fokus är att sätta barnets bästa och brukarens behov i centrum.
Hos oss får du en flexibel arbetsplats som strävar efter att alla medarbetare skall få en god balans mellan arbete och privatliv och vi erbjuder hemarbete en dag i veckan. Vi är en utredningsenhet med erfarenhet som strävar efter att utvecklas och har flera utvecklingsgrupper där man kan fördjupa sig inom specialområden.
Vi är placerade nära Frölunda Torg och är ett barn- och unga-hus där mottag, myndighetsenheter, familjehem och barnsekreterare har sina kontor. Arbetsplatsen har kontorsrum som delas med en kollega och ett fåtal enskilda rum. Vi har ett nära och bra samarbete med vår stora resursverksamhet som sitter nära oss.
Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete med gott stöd från kollegor, socialsekreterare med särskilt uppdrag, förste och EC. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö där du trivs och har kul på jobbet.Kvalifikationer
Vi söker dig som Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga och B-körkort. Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom andra områden.
• Du har förmågan att anpassa och omorganisera arbetet vid behov.
• Du trivs med att samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål.
• Du kan etablera tydliga mål och planera dina arbetsuppgifter.
• Du utnyttjar din tid på ett effektivt sätt och arbetar på ett systematiskt sätt.
• Du arbetar rättssäkert, har god dokumentationsförmåga och klientkontakt.
Passar detta in på dig ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Urval och intervjuer kan påbörjas innan sista ansökningsdag, så ansök snarast möjligt.Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
