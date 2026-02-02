Socialsekreterare till enhet Vuxen i Vadstena Kommun
2026-02-02
Är du en driven och engagerad person som brinner för utvecklingsarbete? Vi söker en ny medarbetare som vill vara med på vår utvecklingsresa inom området för ekonomiskt bistånd.
Inom organisationen individ- och familjeomsorg finns ett myndighetskontor samt en utförarenhet, Råd och stöd. Myndighetskontoret består av enheterna Vuxen & Familjerätt, Barn och familj, Bistånd samt Resurs, som ansvarar för utredning och uppföljning i sina respektive områden. Inom Råd- och stödenheten finner du en familjemottagning och en beroendemottagning som arbetar både med och utan behovsbedömda insatser. Individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån en vision om en evidensbaserad praktik, EBP, och har som målsättning att alla medarbetare ska arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Enhet Vuxen & Familjerätt består av fyra socialsekreterare samt enhetschef. Inom enheten handläggs ärenden inom ekonomiskt bistånd, felaktiga utbetalningar och återkrav, dödsbo, beroendeproblematik, boendefrågor, våld i nära relation samt familjerätt. Vår enhet har ambitionen att ständigt vidareutvecklas och förbättras. Som medarbetare i en liten kommun har du stora möjligheter att påverka verksamheten och vara delaktig i dess utveckling. Du kommer till en erfaren, engagerad och kunnig arbetsgrupp.
Vi värdesätter samverkan högt och arbetar hela tiden med att förbättra våra samverkansvägar både internt och externt. Inom kommunen sker bl.a. en nära samverkan med de respektive enheterna inom individ- och familjeomsorgens organisation samt med kommunens integrations- och arbetsmarknadsenhet. Samverkansarbetet kommer fortsatt vara en högt prioriterad fråga då vi framöver bl.a. ställs inför utmaningar som innefattar ett aktivitetskrav i försörjningsstödet.
Du erbjuds friskvård genom Epassi, flexibel arbetstid samt arbetstidsförkortning vid dag före röd dag samt arbetsfri dag i samband med klämdagar. Möjlighet till distansarbete finns. För dig som är yngre än 40 år finns möjlighet att semesterväxla, d.v.s. att byta semesterdagstillägg mot extra semesterdagar under året.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Tjänstens inriktning är i huvudsak socialt förändringsarbete och handläggning av ekonomiskt bistånd, men kan även innefatta handläggning av dödsbo samt felaktiga utbetalningar/återkrav. Vadstena har den lilla kommunens fördelar att du som socialsekreterare kan ha många varierande arbetsuppgifter inom ditt område. Socialt förändringsarbete med den aktuella målgruppen innebär att arbeta motiverande med individen, att stötta individen att hitta den snabbaste vägen mot egen försörjning samt att kartlägga dennes behov och matcha med lämpliga insatser. Du ansvarar för att utreda, bedöma och fatta beslut inom området för ekonomiskt bistånd. Vid behov har du en medhandläggare. Då vi verkar i en liten kommun kan även viss annan vuxenhandläggning förekomma, såsom utredning, bedömning och beslut i vuxenärenden utifrån bl.a. beroendeproblematik, boendefrågor och våld i nära relation. I vissa fall kan det även förekomma handläggning av familjerätt.
Du har tillgång till regelbunden ärendehandledning av enhetschef, såväl enskilt som i grupp. Du kommer att ha tillgång till en mentor för att komma in i arbetet i Vadstena. I perioder, utifrån gruppens behov och önskemål, erbjuds extern handledning. Vadstena kan erbjuda dig en bra arbetssituation och god arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning. Vi eftersträvar god kvalité i vårt arbete och skattar trivsel på arbetsplatsen högt. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha goda kunskaper i gällande lagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd, felaktiga utbetalningar/återkrav och dödsbohandläggning. Vi värdesätter även om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom områdena för beroendeproblematik, våld i nära relation, boendefrågor samt familjerätt.
Du som person är nyfiken, engagerad och är mån om ett bra samarbete och ett gott bemötande såväl i det direkta klientarbetet som i samverkan med andra yrkesutövare internt samt externt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom självständighetsgrad, samarbetsegenskaper, prestigelöshet, flexibilitet och stresstålighet. Erfarenhet av att arbeta i dokumentationsprogrammet VIVA är meriterande.
Körkort är ett krav.
Vi arbetar löpande med urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret.
