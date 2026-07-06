Socialsekreterare till Enhet Stöd och försörjning
Alingsås kommun, Stöd och försörjning soc / Socialsekreterarjobb / Alingsås Visa alla socialsekreterarjobb i Alingsås
2026-07-06
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi erbjuder:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Möjlighet att delvis arbeta på distans
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Socialförvaltningens arbete omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa, personer i behov av försörjningsstöd samt stöd på grund av våld i nära relation. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga, avdelning stöd och arbete samt avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt.
Enhet Stöd och försörjning utgörs av tre team: integrationsteamet, mottaget och motivationsteamet. Idag består enheten av totalt 20 medarbetare, 17 av dessa är socialsekreterare inom något av teamen, 1 koordinator och enheten arbetsleds av 2 skickliga 1:e socialsekreterare. Nu finns två lediga tjänster i vår "motivationsgrupp" som arbetar med löpande försörjningsstöd. En av tjänsterna har dessutom särskilt fokus mot gruppen nyanlända och svenskspråksvaga.
Din närmsta chef:
Hej! Jag heter Henrik och är chef för enhet stöd och försörjning på socialförvaltningen i Alingsås. Mitt mål med enheten är att vi ska bli riktigt skickliga på att hjälpa våra klienter till egenförsörjning och jag ser att nyckeln till detta bygger på hög delaktighet och att vi alla hjälps åt på enheten för att bättra våra processer och arbetssätt tillsammans med vår kultur på enheten och förvaltningen.
Som chef prioriterar jag transparens och tillgänglighet, tillsammans med en tillitsbaserad ledarstil.
Jag ser fram emot att välkomna nya kollegor till vår enhet, varmt välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss kommer du att arbeta i ett gott arbetsklimat med engagerade och initiativtagande kollegor med stor vilja att hjälpas åt och en kompetent arbetsledning som prioriterar tillgänglighet.
I din roll har du ett stort ansvar för att hjälpa dina klienter vidare på vägen mot självförsörjning, där samverkan med andra aktörer är en avgörande del i arbetets framgång. Du arbetar även med att utreda och bedöma rätten till försörjningsstöd.
Enheten har sedan några år tillbaka haft stort fokus på det sociala arbetet med att hjälpa klienter till självförsörjning, ett arbete som nu kommer att ta än mer plats utifrån den nya lagen om aktivitetskrav. Handläggningen i ärendena underlättas med hjälp e-tjänster, digitala ansökningar och en försörjningsstödsrobot som sammanställer information och gör vissa kontroller åt oss.Kvalifikationer
Skallkrav:
• Socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning
• Du är väl förtrogen med juridiken kring myndighetsutövning samt socialtjänstlagen och dess ansvarsområden
• Du är väl insatt i handläggningsprocessen med dokumentationen som krävs
• Arbetserfarenhet inom socialt arbete
Meriterande:
• Erfarenhet av myndighetsutövning och ekonomiskt bistånd
• B-körkort
För att lyckas i rollen har du lätt för att samarbeta både med interna och externa samverkanspartners och är flexibel, noggrann och ansvarstagande. Du drivs av att se arbetet med klienten drivas framåt samt se den enskilde individen utvecklas och lyckas i sin strävan mot att nå egenförsörjning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
Sidenvägen 7F (visa karta
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441 81 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Stöd och försörjning soc Kontakt
Fackförbundet Vision / 1:e socialsekreterare
Valmira Fazliu valmira.fazliu@alingsas.se 0322-61 71 22 Jobbnummer
9993025