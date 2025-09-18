Socialsekreterare till Enhet Mottag, nödbiståndsteamet
2025-09-18
Ref: 20252209 Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i Enhet Mottag, nödbiståndsteam, arbetar du med att utreda rätten till bistånd och göra bedömningar avseende frågor som rör boende. Du handlägger ansökningar om nödbistånd till boende, som efter bedömning i mottaget har lotsats vidare till vårt team.
Huvuduppgiften i teamet är att löpande följa upp och fatta beslut samt arbeta motiverande för att lotsa den sökande rätt, informera om kommunens möjligheter att ge stöd och hjälp och den enskildes rättigheter. Allt detta utifrån kommunenens yttersta ansvar. Du utreder individuella behov samt den sökandes rätt till bistånd för boende enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och praxis.
Som socialsekreterare i sektionen har du en nära samverkan med andra sektioner inom enheten och andra enheter i förvaltningen för att erbjuda klienten ett professionellt bemötande. Du samverkar även mycket med andra myndigheter och verksamheter, som till exempel sjukvården. Mycket av arbetet består av kontakt med enskilda, både per telefon och vid besök. Vidare så arbetar du tillsammans med kollegor för att utveckla metoder och arbetssätt. Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen och minst 1 års tidigare erfarenhet av socialt arbete. Då arbetet innefattar många samtal och mycket arbete med skriftliga beslut är det viktigt att du kan formulera dig väl på svenska i både tal och skrift.
Har du tidigare erfarenhet av arbete med boendeproblematik och erfarenhet av arbete i Lifecare och Mina planer är det meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänsten samt utbildning inom MI. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med psykiatriärenden samt hot- och våldsärenden.
Som person ser vi att du som söker är serviceinriktad, kommunikativ och har en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du arbetar för en god teamanda och tycker att det är viktigt att hjälpas åt och ha roligt tillsammans på arbetet. Arbetet i enheten kräver även att du kan planera och organisera ditt arbete effektivt, samtidigt som du besitter en flexibilitet som gör att du vid behov kan prioritera om bland dina arbetsuppgifter för att hantera plötsligt uppkomna situationer. Vidare är du även bekväm med att ta initiativ, fatta beslut och kommer gärna med nya förslag och idéer. Tempot och arbetsmängden varierar från dag till dag vilket du behöver vara bekväm med.
Vi söker dig som är positiv och ödmjuk med stort intresse för den aktuella målgruppen. Du har en god förståelse för kommunen som organisation och du delar Malmö Stads värdegrund.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på Sallerupsvägen 11D.
Enhet Mottag är avdelningen för ekonomiskt bistånd och boendes "väg in" till verksamheten. Enheten består av sex sektioner: två sektioner är riktade mot hemlöshet och består av boendemottaget och nödbiståndsteamet. Två sektioner är inriktade mot ekonomi och består av ekonomimottaget och det vräkningsförebyggande teamet. Två sektioner är riktade mot våld i nära relation och heder. I nödbiståndsteamet är vårt uppdrag att löpande följa upp och utreda rätten till bistånd avseende boende. Vi samverkar med andra inom och utom förvaltningen för att säkerställa att den enskildes behov tas om hand, med ett helhetsperspektiv. Vi möter många människor med skiftande behov och varierande problematik. Vi har ett teambaserat arbetssätt där alla medarbetare tar ansvar för helheten.
Vi strävar efter att vara en arbetsgrupp med god stämning och bra sammanhållning. Vi har olika yrkesbakgrund, ålder och erfarenhet där vi stöttar varandra i vårt arbete. Enheten har även en hög ledartäthet och stöd finns att tillgå från chef och förste socialsekreterare. För oss är det viktigt att du som ny medarbetare får en god introduktion, ett nära ledarskap och stöd i det dagliga arbetet. Du har regelbunden intern handledning med din förste socialsekreterare samt även extern handledning.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
