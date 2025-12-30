Socialsekreterare till enhet försörjning
2025-12-30
Är du redo för en ny utmaning som socialsekreterare? Östersunds kommun söker nu socialsekreterare till Enhet försörjning. Vi lovar ett jobb där du gör verklig skillnad - varje dag.
Om Jobbet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersunds kommun är en av sju förvaltningar och omfattar cirka 350 engagerade medarbetare.
En av våra sektorer, Kompetens, arbete och försörjning, söker nu 1 socialsekreterare till enhet försörjning. Här arbetar du tillsammans med 30 kollegor för att skapa positiv förändring i människors liv.
1 Tillsvidaretjänst. Start enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Hos oss möts du av en arbetsvardag fylld med variation och meningsfulla utmaningar. Du kommer att arbeta i en lärorik och stimulerande miljö där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder extern handledning och stöd i ditt arbete för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
• Utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd.
• Ge stöd och rådgivning till de som söker hjälp för att bli självförsörjande.
• Arbeta nära våra medborgare och bygga förtroendefulla relationer.
• Samarbeta med kollegor inom kommunen för att hitta bästa lösningar för individens behov.
• Samverka med andra aktörer för att individen ska nå sitt mål.
• Dokumentera och följa upp ärenden enligt gällande lagstiftning.
Kvalifikationer
• Socionomexamen.
• God datorvana och erfarenhet av att arbeta med digitala system.
• Utmärkta kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God kännedom om aktuell lagstiftning.
• Har en personlig lämplighet.
Meriterande
• Har erfarenhet av myndighetsutövning och samverkan med externa aktörer.
• Är bekant med verksamhetssystemet VIVA.
• Har körkort.
• Kunskaper i fler språk än svenska.
Vi söker dig..
Vi söker dig som har socionomexamen och ett stort engagemang för att hjälpa andra, som är en trygg och engagerad socialsekreterare med god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för människor. Du är stabil och kan behålla lugnet även i utmanande situationer.
Du är tydlig i din kommunikation och skapar förtroende genom att vara professionell, respektfull och empatisk. Din flexibilitet gör att du trivs i en föränderlig vardag där du hittar lösningar utifrån både individens och verksamhetens behov.
Du har en god helhetssyn och förstår hur socialt arbete hänger samman - från individnivå till samhällsnivå - och hur samverkan bidrar till hållbara resultat. Tillsammans med kollegor bidrar du till en arbetsmiljö som präglas av engagemang, professionalism och omtanke.
Sök nu och bli en del av vår enhet!
Om du vill vara med och göra skillnad i Östersunds kommun, skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill bidra till vårt viktiga arbete med försörjningsstöd
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och
annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
