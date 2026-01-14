Socialsekreterare till enhet Avgifter, förmedling och boende
2026-01-14
För dig som vill vara med och utveckla kvalitet, effektivitet och rättssäkra arbetssätt inom myndighetsutövning söker vi nu en erfaren socialsekreterare. Du får arbeta i en verksamhet präglad av utveckling och förändring, med ett tydligt fokus på effektiva arbetssätt. Rollen riktar sig till dig som är trygg i myndighetsutövning och vill använda din erfarenhet för att både säkerställa kvalitet i det dagliga arbetet och göra skillnad för Malmöborna.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med självständig och kvalificerad myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen. Samtidigt är du en aktiv del i utvecklingen av arbetssätt, rutiner och samverkan, både inom den egna verksamheten och tillsammans med externa aktörer.
Du möter individer med komplexa behov och förväntas kombinera juridisk kompetens med professionellt omdöme, effektiv handläggning och helhetssyn.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Myndighetsutövning med fokus på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet
• Utredning, bedömning och beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)
• Uppföljning av beslut och insatser med fokus på ändamålsenlighet och kvalitet
• Anvisning av vård- och omsorgsplatser
• Samordning av inflyttning till vård och omsorgsboende
• Samverkan med utförare och andra interna och externa aktörer
• Aktivt bidra till utveckling och förbättring av rutiner, processer och arbetssätt
Hos oss erbjuds du ett arbete där din erfarenhet och utvecklingsförmåga tas tillvara. Rollen präglas av en hög grad av självständighet och möjlighet att påverka, i en verksamhet som är i utveckling och där idéer och förbättringsförslag välkomnas. Du arbetar tillsammans med kompetenta kollegor i ett respektfullt och lösningsfokuserat arbetsklimat och får möjlighet att bidra till långsiktigt hållbara och effektiva arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen (210 hp)
• Erfarenhet av myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL)
• Erfarenhet av arbete med målgruppen äldre
• God kännedom om gällande lagstiftning och praxis, samt erfarenhet av att dokumentera och motivera beslut på ett tydligt och rättssäkert sätt
• Kan cykla
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Vana att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system
Det är meriterande om du har:
• Utbildning i Motiverande samtal (MI)
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS/Socialpsykiatri
• Arbetat i systemet LifeCare
• Erfarenhet av komplexa ärenden, samsjuklighet eller samordnade insatser
Vi söker dig som är initiativtagande och självgående, med förmåga att strukturera och driva ditt arbete framåt med fokus på mål och resultat. Du är flexibel, anpassar dig lätt till förändrade förutsättningar och ser möjligheter i utveckling och förändring. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunikativ i mötet med andra samt bidrar till konstruktiva samarbeten. Samtidigt har du en god helhetssyn och fattar beslut med hänsyn till verksamhetens bästa.
Om arbetsplatsen
Avdelning för myndighet i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad har ca 180 medarbetare och är organiserad i tre enheter:
• Enhet ordinärt boende
• Enhet SVU och korttid
• Enhet avgifter, förmedling och boende
I enheten finns också utvecklingssekreterare som stödjer hela avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Det är inom sektionen förmedling och boende som du kommer att vara verksam. Sektionen förmedling och boende arbetar mot brukare som blivit beviljad särskilt boende eller redan bor på särskilt boende. Sektionens huvudsakliga uppdrag är uppföljning av beslut för särskilda boende samt förmedling av platser på särskilt boende, korttidsboende och växelvård.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra 5 200 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Utdrag ur belastningsregistret
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdragÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Gloria Jafari gloria.jafari@malmo.se 0709586400 Jobbnummer
9684751