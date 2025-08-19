Socialsekreterare till Enebackens institutionsutredning
2025-08-19
Våra medarbetare beskriver Enebacken som en plats där man känner att man gör skillnad varje dag. Här får du arbeta nära människor och verkligen se resultaten av dina insatser. Vi tror på att bygga relationer genom närvaro och respekt, och hos oss drivs vi av viljan att stödja våra klienter att ta steg framåt i livet. Vi tror på vikten av resiliens - att kunna möta förändring, hantera utmaningar och växa av erfarenheter. Som grupp värdesätter vi stödjande samarbeten där vi stöttar varandras sårbarheter och växer i vår självinsikt.
Vi söker nu två socialsekreterare som vill arbeta med institutionsutredning.
Är du redo att göra skillnad, bygga djupa relationer och växa tillsammans med oss?Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet inom socialt arbete och som nu vill ta nästa steg - att arbeta mer på djupet och få möjlighet att utreda helheten hos en familj.
Hos oss på Enebacken handlar arbetet om att möta våra klienter när de behöver oss som mest, även utanför vanliga kontorstider. Vi arbetar i skift, vilket inkluderar kvällar och var fjärde helg. Det här ger dig möjlighet till återkommande längre ledigheter, men framför allt till en arbetstid som skapar nära relationer och möjligheter att verkligen påverka. På Enebacken arbetar du självständigt och har ett stort eget ansvar att driva ärenden med högt mandat tillsammans med dina kollegor.
Som utredare på Enebacken kommer du att få möjlighet att fördjupa dig i det viktiga och komplexa arbetet med att utreda och stödja familjer och barn som befinner sig i svåra livssituationer. Vårt utredningsarbete är omfattande och kräver en helhetssyn på varje familj där vi noggrant kartlägger både styrkor och utmaningar. Genom att arbeta metodiskt med observationer, intervjuer och analyser av familjens situation skapar vi en tydlig bild som ligger till grund för att skräddarsy stödinsatser som verkligen kan göra skillnad på lång sikt.
På Enebacken arbetar vi efter evidensbaserade metoder och ett noggrant strukturerat utredningsarbete, vilket innebär att vi både följer riktlinjer och ständigt strävar efter att hitta nya insikter om vad som bäst kan stödja varje enskild familj. Du får chansen att utveckla dina färdigheter inom dokumentation, analys och riskbedömning och samtidigt arbeta nära dina kollegor för att säkerställa att våra insatser håller högsta kvalitet.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du:
• Reflekterande och öppen - Du visar din sårbarhet och är lyhörd inför andras perspektiv. Du kommunicerar proaktivt, rådfrågar och lyssnar, och visar respekt för olika synsätt. Du har en stark självinsikt och delar öppet dina tankar för att stärka gemenskapen.
• Flexibel och anpassningsbar - Du har förmågan att hantera förändringar med en positiv inställning och anpassar dig efter olika människor och situationer. Du visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter och ser förändringar som en chans att utvecklas och växa.
• Självständig och trygg - Du är stabil i dig själv, vilket visar sig i din förmåga att hantera osäkerhet och använda den som en möjlighet att lära och växa. Du arbetar rationellt och analytiskt, och söker aktivt efter att förstå problem på djupet för att skapa fungerande och långsiktiga lösningar.
Du som söker har socionomexamen eller annan högskoleutbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av socialt utredningsarbete och det är meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete med barn och föräldrar inom socialtjänsten eller på institution.
Tjänsterna ställer även krav på datorkunskaper, svenska obehindrat i tal och skrift samt god engelska. B-körkort och kunskaper i andra språk är meriterande.
Om arbetsplatsen
Enebacken är en barn- och familjeinstitution som tar emot familjer med barn 0-12 år för planerad utredning, behandling eller akuta placeringar. Vårt team består av socionomer, socialpedagoger, lokalvårdare, vaktmästare, assistant, samverkanskoordinator och psykolog. Vi arbetar på uppdrag av och i nära samverkan med myndigheten för barn och familj.
På Enebacken arbetar idag fyra sektionschefer, fyra samordnare, ca 24 behandlare samt ca 25 utredare i både hemmiljö och på institution.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Första intervjuer planeras att genomföras vecka 37-38.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Sökande som kallas på intervju skall vid intervjutillfället visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att visa id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur Polisens belastningsregister.
Lön enligt överenskommelse
