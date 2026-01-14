Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd- med fokus på socialt arbete
2026-01-14
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vuxenutbildnings- och Arbetslivskontoret (VAK), Ekonomiskt bistånd
Enheten för ekonomiskt bistånd tillhör Vuxenutbildning och Arbetslivskontoret där såväl Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildning ingår. Enheten för
Ekonomiskt bistånd ansvarar för mottagning, dödsboanmälningar samt uppföljning av hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Enheten består även av en budget- och skuldrådgivning.
Nu söker vi en socialsekreterare till verksamheten ekonomiskt bistånd.
I rollen som socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd kommer du att jobba med långvariga hushåll som ansöker och uppbär ekonomiskt bistånd. Ditt fokus kommer att vara att utreda rätten till ekonomiskt bistånd samt stötta, vägleda och följa upp den planering som hushållet har för att på sikt bli självförsörjande. Detta innebär främst att arbeta med den social frågorna tillsammans med som ansöker. Ditt fokus kommer att ligga på individens väg mot självförsörjning. Ni kommer att jobba i team och varje socialsekreterare jobbar i par med en administrativ handläggare som hanterar själva ansökan från utredning till beslut. Det kommer att vara viss handläggning tex under semester samt hantering av nödansökningar.
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och området ekonomiskt bistånd eller annan myndighetsutövning. Du kan kommunicera väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vidare är du van vid att möta människor som kan befinna sig i en utsatt situation, du har god servicekänsla.
Som person är du duktig på att samverka med såväl interna som externa aktörer och har lösningsfokus som ett givet verktyg i ditt dagliga arbete. Du lägger stor vikt vid samarbete och teamfokus för att på bästa sätt stötta den enskilde individens väg mot självförsörjning och självständighet. Du kommer med dina kollegor få stora möjligheter till kollegialt lärande utifrån de olika kunskaper och bakgrunder var och en besitter.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
