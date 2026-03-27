Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd, visstidsanställning
2026-03-27
Beskrivning
Avdelningen försörjningsstöd arbetar med myndighetsutövning och består av en mottagningsenhet och fyra likvärdiga enheter som arbetar med löpande biståndsärenden.
Enheterna är lokaliserade till två lokalkontor som ligger på Höstvädersgatan 1 och Dunfins gata 20-22.
Ekonomiskt bistånd 1 arbetar på lokalkontoret på Höstvädersgatan. Enheten består för närvarande av 14 socialsekreterare, två administratörer, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef.
Vi kommer tillfälligt utöka vår personalstyrka med ytterligare en socialsekreterare för att bättre kunna möta de nya utmaningar som enheten står inför. Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare arbetar du med två uppdrag. Det ena innebär att motivera och erbjuda insatser som bidrar till att individer blir självförsörjande. Det andra uppdraget innebär att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. I arbetet kommer du att samverka med andra aktörer såsom exempelvis Försäkringskassan, sjukvården, Arbetsförmedlingen samt interna aktörer inom socialtjänsten.
Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete, med stöd från engagerade och kunniga kollegor. Då vi har ett tillitsbaserat förhållningssätt på enheten finns stora möjligheter att själv forma sitt arbete. Vi har även process- och metodhandledning och det pågår kontinuerligt ett utvecklingsarbete på enheten.Kvalifikationer
För den här tjänsten är det ett krav att du är utbildad socionom. Då tjänsten är en extra resurs under en begränsad tid behöver du snabbt kunna sätta dig in i tjänsten och påbörja arbetet med dina ärenden. Utifrån det är det även ett krav att du har erfarenhet av arbetet med försörjningsstöd, att du är väl införstådd med gällande riktlinjer och rutiner och att du är väl förtrogen med Treserva.
Som person är du kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vidare är du strukturerad och klarar att följa rutiner och riktlinjer. Då du i arbetet möter människor i en utsatt situation måste du vara professionell i din yrkesroll och ha ett bra bemötande. Eftersom du kommer att samverka med många olika aktörer kräver arbetet att du har en god samarbetsförmåga och att du är lyhörd.
Välkommen med din ansökan! Anställningsvillkor
Arbete med urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Hisingen är Sveriges fjärde största ö och en viktig del av Göteborg. Här finns goda kommunikationer till Göteborgs centrum, ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker samt närhet till både stadsliv och grönområden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Hisingen ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Lisa Rudanko lisa.rudanko@socialhisingen.goteborg.se 031-3666941 Jobbnummer
9824991